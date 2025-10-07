باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بندتا اسکودری، عضو ایتالیایی پارلمان اروپا که در ناوگان جهانی صمود شرکت داشت، اعلام کرد که در طول بازداشت خود توسط رژیم تروریستی اسرائیل از دسترسی به نیاز‌ها و حقوق اولیه محروم شده و مورد آزار فیزیکی قرار گرفته‌اند.

این اظهارات پس از بازگشت او، در جلسه عمومی مجمع پارلمان اروپا در استراسبورگ بیان شد. اسکودری افزود: «من و چهار عضو دیگر این پارلمان در میان ۴۰۰ نفری بودیم که توسط اسرائیل در آب‌های بین‌المللی ربوده شدیم. این نقض فاحش قوانین بین‌المللی و حقوق دریا‌ها است.»

او اظهار داشت که آنها مجبور به رفتن به بندر اشدود شدند، در آنجا به طور غیرقانونی بازداشت گردیدند، تحت بازرسی قرار گرفتند و از حقوق اولیه خود محروم شدند. این نماینده اروپا ادامه داد: «ما از آب، غذا، خواب و دارو محروم شدیم، و در برخی موارد مورد آزار فیزیکی قرار گرفتیم.»

اسکودری تصریح کرد که تنها جرم آنها ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردمی بود که از گرسنگی رنج می‌بردند. او اضافه کرد: «ما کاری را انجام می‌دادیم که نهاد‌ها و بسیاری از دولت‌های دیگر انجام نداده‌اند، یعنی احترام به قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی. تنها جرم ما این بود که نمی‌توانستیم در برابر نسل‌کشی آشکار و نقض‌های اسرائیل در غزه که به صورت زنده پخش می‌شود، دست روی دست بگذاریم. آنچه ما تجربه کردیم، بخش کوچکی از آن چیزی است که فلسطینی‌ها هر روز تجربه می‌کنند.»

اسکودری تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید از ماموریت این ناوگان حمایت کند تا ادعا‌های خود مبنی بر ضامن بودن دموکراسی و حقوق بشر را محقق سازد.

فراکسیونی که اسکودری نیز عضو آن است (حزب سبزها) پیشنهاد کرده بود که موضوع «حمله اسرائیل به ناوگان جهانی صمود، بازداشت شرکت‌کنندگان و رفتار غیرقانونی با آنها» در دستور کار جلسه امروز پارلمان قرار گیرد، اما این پیشنهاد مورد تایید قرار نگرفت.

چند روز پیش، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل ده‌ها کشتی از این ناوگان را در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی غزه مورد حمله قرار داد، کمک‌های بشردوستانه را مصادره کرد و بیش از ۵۰۰ فعال مدنی از ملیت‌های مختلف را به طور غیرقانونی بازداشت و برخی را اخراج کرد.

منبع: آناتولی