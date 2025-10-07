عضو ایتالیایی پارلمان اروپا که در ناوگان صمود حضور داشت، در جلسه این پارلمان پس از بازداشت توسط اسرائیل، از تجربیات تکان‌دهنده‌اش پرده برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بندتا اسکودری، عضو ایتالیایی پارلمان اروپا که در ناوگان جهانی صمود شرکت داشت، اعلام کرد که در طول بازداشت خود توسط رژیم تروریستی اسرائیل از دسترسی به نیاز‌ها و حقوق اولیه محروم شده و مورد آزار فیزیکی قرار گرفته‌اند.

این اظهارات پس از بازگشت او، در جلسه عمومی مجمع پارلمان اروپا در استراسبورگ بیان شد. اسکودری افزود: «من و چهار عضو دیگر این پارلمان در میان ۴۰۰ نفری بودیم که توسط اسرائیل در آب‌های بین‌المللی ربوده شدیم. این نقض فاحش قوانین بین‌المللی و حقوق دریا‌ها است.»

او اظهار داشت که آنها مجبور به رفتن به بندر اشدود شدند، در آنجا به طور غیرقانونی بازداشت گردیدند، تحت بازرسی قرار گرفتند و از حقوق اولیه خود محروم شدند. این نماینده اروپا ادامه داد: «ما از آب، غذا، خواب و دارو محروم شدیم، و در برخی موارد مورد آزار فیزیکی قرار گرفتیم.»

اسکودری تصریح کرد که تنها جرم آنها ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردمی بود که از گرسنگی رنج می‌بردند. او اضافه کرد: «ما کاری را انجام می‌دادیم که نهاد‌ها و بسیاری از دولت‌های دیگر انجام نداده‌اند، یعنی احترام به قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی. تنها جرم ما این بود که نمی‌توانستیم در برابر نسل‌کشی آشکار و نقض‌های اسرائیل در غزه که به صورت زنده پخش می‌شود، دست روی دست بگذاریم. آنچه ما تجربه کردیم، بخش کوچکی از آن چیزی است که فلسطینی‌ها هر روز تجربه می‌کنند.»

اسکودری تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید از ماموریت این ناوگان حمایت کند تا ادعا‌های خود مبنی بر ضامن بودن دموکراسی و حقوق بشر را محقق سازد.

فراکسیونی که اسکودری نیز عضو آن است (حزب سبزها) پیشنهاد کرده بود که موضوع «حمله اسرائیل به ناوگان جهانی صمود، بازداشت شرکت‌کنندگان و رفتار غیرقانونی با آنها» در دستور کار جلسه امروز پارلمان قرار گیرد، اما این پیشنهاد مورد تایید قرار نگرفت.

چند روز پیش، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل ده‌ها کشتی از این ناوگان را در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی غزه مورد حمله قرار داد، کمک‌های بشردوستانه را مصادره کرد و بیش از ۵۰۰ فعال مدنی از ملیت‌های مختلف را به طور غیرقانونی بازداشت و برخی را اخراج کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ناوگان آزادی ، محاصره غزه ، نماینده اروپا
خبرهای مرتبط
حماس: اظهارات فعالان صمود، سند جدیدی از وحشی‌گری رژیم صهیونیستی است
فعالان سوئیسی ناوگان صمود از شرایط «غیرانسانی» در بازداشت اسرائیل خبر دادند
آب فاضلاب در زندان‌های اسرائیل؛ روایت تکان‌دهنده فعال تونسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
یک هزارم بلایی که سر مردم فلیسطینی اوردند
سرتون نیاوردند
بخاطر اینکه اروپایی هستی و بفرض اتحادیه اروپا
ازتون حمایت خواهد کرد .در مقابل اعمال تروریستی و نزاد پرستانه صهیونیست!!!!!؟؟؟؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
تمومش کنید ترساندن مردم از ارز دلار و یورو را ، مگر گردش پولشان را تحریم نکرده اند مگر مبادلات بانکیشان را ناچیز نکرده اند چرا هنوز حرف از معاملات دلاری و یورویی با دنیا می شود ، شفاف کنید کدام سازمان و وزارت خانه هنوز معاملات دلاری انجام می دهد و پای آمریکا و اروپا را در اقتصاد کشور نگه داشته است .چه اقدامی برای حذف دلار و یورو باید از اقتصاد انجام شود؟ و مردم و تجار خرد را با حذف دلار و یورو همراه کنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
تمومش کنید ترساندن مردم از ارز دلار و یورو را ، مگر گردش پولشان را تحریم نکرده اند مگر مبادلات بانکیشان را ناچیز نکرده اند چرا هنوز حرف از معاملات دلاری و یورویی با دنیا می شود ، شفاف کنید کدام سازمان و وزارت خانه هنوز معاملات دلاری انجام می دهد و پای آمریکا و اروپا را در اقتصاد کشور نگه داشته است .چه اقدامی برای حذف دلار و یورو باید از اقتصاد انجام شود؟ و مردم و تجار خرد را با حذف دلار و یورو همراه کنید
۰
۰
پاسخ دادن
دو دهه دروغ هسته‌ای
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد
نماینده پارلمان اروپا: در بازداشت اسرائیل از آب و دارو محروم بودیم
آتش‌بس در حلب سوریه برقرار شد
ترامپ: حماس در حال توافق بر سر مسائل «بسیار مهمی» است
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
ونزوئلا، میدان تازه نبرد سرد میان چین و آمریکا
کیم جونگ اون در پیام تبریک سالگرد تولد پوتین: پیمان ما ابدی است
ترامپ در حال قطع مذاکرات با ونزوئلا است
روند صعودی قیمت نفت همچنان ادامه دارد
آخرین اخبار
روند صعودی قیمت نفت همچنان ادامه دارد
ترامپ در حال قطع مذاکرات با ونزوئلا است
تمدید تعلیق پرواز‌های هواپیمایی ایتالیا به تل‌آویو
کمک نظامی ۲۱.۷ میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل از آغاز جنگ غزه
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد
کیم جونگ اون در پیام تبریک سالگرد تولد پوتین: پیمان ما ابدی است
دو دهه دروغ هسته‌ای
ترامپ: حماس در حال توافق بر سر مسائل «بسیار مهمی» است
نماینده پارلمان اروپا: در بازداشت اسرائیل از آب و دارو محروم بودیم
آتش‌بس در حلب سوریه برقرار شد
ونزوئلا، میدان تازه نبرد سرد میان چین و آمریکا
کمک ۹ میلیون دلاری سازمان ملل به غزه
گفتگوی تلفنی پوتین و نتانیاهو
کاخ سفید: ترامپ خواستار آتش‌بس سریع در غزه است
مکرون از لِکُرنو خواست تا مذاکرات نهایی تشکیل دولت را انجام دهد
تحلیلگران صهیونیست: حماس باقی خواهد ماند
مرحله اول طرح غزه ترامپ تا اوایل هفته آینده قابل دستیابی است
مخالفت شورای دموکراتیک سوریه با انتخابات پارلمانی این کشور
مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس در مصر آغاز شد
دیدار دیپلمات آمریکایی و فرمانده سنتکام با فرمانده کل قسد
کالاس: اروپا باید در طرح ترامپ برای غزه شرکت کند
برزیل: تماس تلفنی لولا و ترامپ «مثبت» بود
ایلینوی و شیکاگو به دلیل اعزام گارد ملی، از کاخ سفید شکایت کردند
خلع سلاح حماس بدون خروج اسرائیل از غزه ممکن نیست
اسرائیل ۱۷۱ فعال کاروان غزه را به یونان و اسلواکی فرستاد
ادعای اسرائیل درباره حمله به پایگاه نیرو‌های رضوان و ترور فرمانده حزب الله
کشف طرح بمب گذاری در سفارت آمریکا در کاراکاس
حماس: اظهارات فعالان صمود، سند جدیدی از وحشی‌گری رژیم صهیونیستی است
مذاکرات طالبان و آلمان برای بازگرداندن مجرمان افغان از طریق پروازهای تجاری