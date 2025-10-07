تیم فوتبال پیکان تهران به دلیل زیر کشت رفتن ورزشگاه دستگردی و میزبانی استقلال و پرسپولیس در استادیوم شهر قدس باید در خارج از تهران از حریفان خود میزبانی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پیکان تهران در این فصل از رقابت‌ها با نایب قهرمانی در لیگ یک به لیگ برتر صعود کرد. این باشگاه از ابتدای فصل درخواست داشته که در ورزشگاه شهر قدس میزبانی کند، اما این اتفاق تنها در یک بازی رخ داده است.

اکنون که استقلال و پرسپولیس به دلیل آماده نشدن ورزشگاه آزادی در شهر قدس میزبانی می‌کنند و استادیوم دستگردی هم به زیر کشت رفته، پیکان باید به کرج برود و در این شهر میزبانی کند. گویا مدیران پیکان حاضر به میزبانی در ورزشگاه تختی نیستند. ورزشگاه تختی هم به دلیل کیفیت پایین چمن از لیست گزینه‌های مدیران پیکان خارج شده است.

این در حالی است که در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر دیدار پیکان و چادرملو پس از گذشت ۴۸ ساعت از بازی پرسپولیس برابر ملوان، در ورزشگاه شهر قدس برگزار شد.

باید دید در نهایت چه اتفاقی برای میزبانی این تیم تهرانی رخ می‌دهد. پیکان در چارچوب رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر باید از آلومینیوم اراک میزبانی کند.