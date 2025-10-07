باشگاه خبرنگاران جوان - حسین خوش‌اقبال شامگاه در گفت‌وگویی با تبریک روز تهران و قدردانی از مردم پایتخت به دلیل حضور آگاهانه در حوادث اخیر منطقه، اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی از نخستین روزهای پیروزی انقلاب تاکنون، با توطئه‌های متعدد از جمله جنگ تحمیلی، تحریک گروهک‌ها و حمایت از رژیم صهیونیستی تلاش کرده‌اند به نظام اسلامی آسیب بزنند اما مردم مؤمن و بصیر ایران اسلامی و به‌ویژه تهران، همواره با هوشیاری و وحدت، نقشه‌های آنان را خنثی کرده‌اند.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی نیز مردم شریف تهران با صبوری و انسجام مثال‌زدنی خود، دشمن را مأیوس کردند و نشان دادند که همچنان پای نظام و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

تدابیر فرمانداری تهران در حفظ آرامش و خدمات‌رسانی

فرماندار تهران با اشاره به هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان در روزهای بحرانی اخیر گفت: بر اساس دستور استاندار محترم تهران، همه دستگاه‌های خدمات‌رسان در آماده‌باش کامل بودند و خوشبختانه در تأمین کالاهای اساسی، سوخت، نان و سایر نیازهای مردم هیچ مشکلی پیش نیامد.

خوش‌اقبال از تلاش نیروهای انتظامی، آتش‌نشانی، شهرداری، هلال‌احمر و نیروهای مسلح قدردانی کرد و افزود: امروز تهران یکی از امن‌ترین کلان‌شهرهای منطقه است که این امر مرهون تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی و امنیتی است.

ثبت روز تهران و اجرای بیش از دو هزار برنامه فرهنگی

فرماندار تهران با اشاره به نام‌گذاری چهاردهم مهرماه به عنوان «روز تهران» ادامه دداد: به همت شورای فرهنگ عمومی استان و با حضور امام جمعه محترم تهران، این روز به نام پایتخت کشور ثبت شد تا فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی تهران فراهم شود.

وی اضافه کرد: بیش از دو هزار و ۲۵۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی با مشارکت شهرداری تهران، میراث فرهنگی، ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها در سراسر استان برگزار می‌شود تا تهران بهتر از گذشته به مردم کشور معرفی شود.

اهتمام به نوسازی مدارس و همراهی خیرین

خوش‌اقبال در بخش دیگری از سخنان خود درباره نوسازی مدارس پایتخت اظهار داشت: در مناطق جنوبی و غربی تهران از جمله مناطق ۹، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ کمبود جدی فضای آموزشی وجود دارد که با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری استاندار محترم، احداث بیش از ۳۱۰ مدرسه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به مشارکت شهرداری تهران، خیرین مدرسه‌ساز و سپاه در این طرح افزود: تا کنون عملیات اجرایی ده‌ها مدرسه آغاز شده و به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسند.

فرماندار تهران در عین حال از برخی انبوه‌سازان به دلیل عدم پایبندی به ماده ۱۸ قانون شورای آموزش و پرورش انتقاد کرد و گفت: انبوه‌سازان موظف‌اند به ازای هر ۲۰۰ واحد مسکونی یک مدرسه احداث کنند، اما در این زمینه همکاری لازم را ندارند و پرونده برخی از آنان برای پیگیری قضایی تشکیل شده است.

ایمنی و ساماندهی بازار بزرگ تهران

وی در خصوص وضعیت ایمنی بازار بزرگ تهران گفت: «گبازار تهران با ۶۵ هزار واحد صنفی و بیش از یک میلیون مراجعه‌کننده روزانه، قلب اقتصادی کشور محسوب می‌شود و رفع خطرهای احتمالی در این محدوده در اولویت قرار دارد.

خوش‌اقبال با اشاره به بازدیدهای میدانی فرمانداری، استاندار تهران و دستگاه‌های خدمات‌رسان از این محدوده افزود: اصلاح شبکه برق، گاز و ساماندهی بافت‌های فرسوده در حال انجام است و با همکاری شهرداری و میراث فرهنگی، نوسازی بخش‌هایی از بازار به‌صورت اصولی پیگیری می‌شود.

ثبات تأمین کالاهای اساسی و کنترل بازار

فرماندار تهران با تأکید بر پر بودن انبارهای کالاهای اساسی در پایتخت، اطمینان داد: هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و ذخایر موجود پاسخگوی نیاز چندین ماهه شهروندان است.

وی از شهروندان خواست اخبار اقتصادی را از منابع رسمی و خبرگزاری‌های معتبر دنبال کنند و افزود: دشمنان با فضاسازی رسانه‌ای می‌کوشند اعتماد مردم را تضعیف کنند، اما واقعیت این است که وضعیت تأمین کالا و خدمات در تهران پایدار است.

خوش‌اقبال در ادامه از تشکیل منظم جلسات تنظیم بازار خبر داد و تصریح کرد: دولت و فرمانداری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در تلاش‌اند تا ثبات قیمت‌ها را حفظ و با تخلفات برخورد کنند. در عین حال، از مردم بابت برخی کاستی‌ها عذرخواهی می‌کنیم و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

امنیت پایدار پایتخت با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی

فرماندار تهران گفت: با تلاش نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی، امروز تهران از امنیتی مطلوب برخوردار است. بر اساس آمارها، وقوع جرائم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش و میزان کشف سرقت‌ها ۶۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین با اجرای طرح‌های مقابله با اراذل و اوباش، وضعیت امنیت اجتماعی بهبود یافته و از ابتدای سال جاری تاکنون، وقوع جرائم در فضای مجازی نیز ۱۵ درصد کاهش یافته است.

پروژه‌های آبی و مقابله با تنش آب در پایتخت

خوش‌اقبال با اشاره به پروژه‌های تأمین آب تهران گفت: پروژه رینگ آبی قمر بنی‌هاشم که با هدف تعادل‌بخشی و توازن منابع آبی تهران در حال اجراست، به مراحل پایانی رسیده و تنها ۲۰ کیلومتر از مسیر آن باقی مانده است.

وی افزود: پروژه انتقال آب از سد طالقان و علاج‌بخشی سد لار نیز در دست اجراست و امیدواریم با تکمیل این طرح‌ها، دغدغه آبی مردم تهران به‌طور کامل برطرف شود.

فرماندار تهران ضمن قدردانی از همراهی شهروندان در صرفه‌جویی مصرف آب گفت: آب، منبعی بی‌جایگزین است و پایداری شبکه آبرسانی پایتخت در گرو مشارکت مردم و تکمیل پروژه‌های زیرساختی است.