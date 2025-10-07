باشگاه خبرنگاران جوان - مهر علی باران چشمه رئیس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی و محسن مهرعلیزاده رئیس فدراسیون جهانی این رشته از تلاش برای میزبانی هر چه بهتر رقابت‌های قهرمانی آسیا در ارومیه خبر دادند.

این در حالی است که در سال‌های اخیر برخی مواقع چالش‌هایی بین رئیس فدراسیون داخلی و بین المللی که هر دو ایرانی هستند وجود داشت، اما به نظر می‌رسد انتلاف این دو مرجع می‌تواند ورزش زورخانه‌ای که متعلق به ایران است را در تمامی جهان گسترده‌تر کند.

پیش از این گفته می‌شود فدراسیون بین المللی با حضور محسن مهرعلیزاده فعالیت چندانی ندارد و به نوعی تعطیل به نظر می‌رسد، اما برگزاری این رویداد به میزبانی ارومیه فضای خوبی را در خانواده زورخانه‌ای و پهلوانی به وجود آورده است.