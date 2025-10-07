روسای فدراسیون‌های بین المللی و داخلی ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی در کنار هم برای برگزاری رقابت‌های آسیایی تلای می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهر علی باران چشمه رئیس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی و محسن مهرعلیزاده رئیس فدراسیون جهانی این رشته از تلاش برای میزبانی هر چه بهتر رقابت‌های قهرمانی آسیا در ارومیه خبر دادند.

این در حالی است که در سال‌های اخیر برخی مواقع چالش‌هایی بین رئیس فدراسیون داخلی و بین المللی که هر دو ایرانی هستند وجود داشت، اما به نظر می‌رسد انتلاف این دو مرجع می‌تواند ورزش زورخانه‌ای که متعلق به ایران است را در تمامی جهان گسترده‌تر کند.

پیش از این گفته می‌شود فدراسیون بین المللی با حضور محسن مهرعلیزاده فعالیت چندانی ندارد و به نوعی تعطیل به نظر می‌رسد، اما برگزاری این رویداد به میزبانی ارومیه فضای خوبی را در خانواده زورخانه‌ای و پهلوانی به وجود آورده است.

برچسب ها: ورزش زورخانه ای و پهلوانی ، ورزش پهلوانی
خبرهای مرتبط
رفاقت پهلوانانه رضا سوخته‌سرایی و علیرضا سلیمانی؛ رقیبانی که برادر بودند
ثبت نام از کاندیدا‌های فدراسیون زورخانه‌ای فردا آغاز می‌شود
پهلوانان کشتی ایران در آینه قصه‌ها؛ از تختی تا ضرغام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آستان قدس تکلیف قانونی برای برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) ندارد/ مجلس نمی تواند ایرادی به آنها بگیرد
پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال
مدال برنز نماینده هی بال ایران در آسیا قطعی شد
خداحافظی ورزشگاه تختی با بازی‌های لیگ برتر
تنزل جایگاه نوشاد و بنیامین و صعود ۳۰پله‌ای یک نوجوان
جایگزینی ایده‌آل برای آموریم
اتفاقی عجیب برای پیکان؛ تیم تهرانی در کرج میزبانی می‌کند؟
اگر پدیده مصدوم نمی‌شد، چه می‌شد؟
من جای درویش بودم کنار می‌رفتم/ سازمان بازرسی با متخلفان برخورد نمی‌کند
هری کین در رویای کسب توپ طلا
آخرین اخبار
حردانی یک ماه دور از میادین؟
صدیقی: ۶ سانداکار در ریاض داریم/ با تلفیقی از جوانان و با تجربه‌ها به موفقیت امیدواریم
پروژه ۱۰ ساله در بایرن/ اولیسه تا ۲۰۳۱ در مونیخ می‌ماند
افزایش تنش میان PSG و خروس‌ها
عزت‌الهی: از بازی با تیم‌های بزرگ استقبال می‌کنیم/ روسیه ما را به چالش می‌کشد
خواجوند: وای‌کرو پسران آماده اجرای درخشان هستند/ امیدوارم اصلاحات به موقع انجام شود
هری کین در رویای کسب توپ طلا
ائتلاف مهرعلی‌ها برای میزبانی یک رویداد بین المللی
تنزل جایگاه نوشاد و بنیامین و صعود ۳۰پله‌ای یک نوجوان
خداحافظی ورزشگاه تختی با بازی‌های لیگ برتر
آستان قدس تکلیف قانونی برای برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) ندارد/ مجلس نمی تواند ایرادی به آنها بگیرد
اگر پدیده مصدوم نمی‌شد، چه می‌شد؟
جایگزینی ایده‌آل برای آموریم
اتفاقی عجیب برای پیکان؛ تیم تهرانی در کرج میزبانی می‌کند؟
مجلس به قراردادهای غیر شفاف فوتبال ورود می کند/ نگرانی هواداران و پیشکسوتان را برطرف می کنیم
من جای درویش بودم کنار می‌رفتم/ سازمان بازرسی با متخلفان برخورد نمی‌کند
پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال
مدال برنز نماینده هی بال ایران در آسیا قطعی شد
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند رکورد ایران را شکست
قدردانی بلاروس از ایران به دلیل حمایت در رفع تعلیق توسط IPC
عراقچی: ویزای جام جهانی را پیگیری می‎‌کنیم
کاناوارو سرمربی ازبکستان در جام جهانی
نبی: فیفا با کسی شوخی ندارد/ تیم ملی با خیال راحت در جام جهانی شرکت می‌کند
برگزاری بازی سپاهان و آخال در ورزشگاه نقش جهان
جدیدترین واکنش باشگاه پرسپولیس به پرونده بیرانوند در دادگاه ورزش
کسب سه نشان رنگارنگ ایران در تیراندازی با کمان بین‌المللی ارمنستان
دانیال اسماعیلی‌فر به تیم ملی دعوت شد
کسری طاهری: قلعه‌نویی برای جوانان ارزش قائل می‌شود/ طارمی و سردار الگو‌های من هستند
ابرقویی: به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌ام رسیدم/ بعد از اعلام لیست تیم ملی تا صبح نخوابیدم
عزم پولادمردان برای تکرار قهرمانی جهان