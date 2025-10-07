مربی تیم موی‌تای ایران در بخش وای‌کرو و مای‌موی پسران از آمادگی بالای امیرعباس ساغری و طا‌ها شریفی برای حضور در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمتر از یک ماه مانده به آغاز سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین، اردوی نمایندگان موی‌تای ایران در مجموعه ورزشی شهید کشوری دنبال می‌شود. تیم ایران در این رقابت‌ها علاوه بر بخش مبارزه، در دو بخش وای‌کرو و مای‌موی نیز نمایندگانی خواهد داشت که مراحل پایانی آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارند.

مجید خواجوند، مربی تیم موی‌تای در بخش وای‌کرو و مای موی پسران درباره شرایط شاگردانش، گفت: امیرعباس ساغری و طا‌ها شریفی طی هفته‌های اخیر تمرینات بسیار منسجم و هدفمندی را پشت سر گذاشته‌اند. از نظر تکنیکی و هماهنگی در اجرای فرم‌ها به سطح قابل توجهی رسیده‌اند و بدون تردید توانایی ارائه نمایشی درخور شأن موی‌تای ایران در بحرین را دارند.

وی در ادامه به وضعیت بخش مای‌موی اشاره کرد و افزود: دو نماینده کشورمان در این بخش، فراز بنی‌سعید و محمد روحی‌مفرد، آماده حضور در ترکیب اصلی هستند، اما همچنان ابهاماتی در قوانین برگزاری باقی مانده است. طبق اعلام کمیته برگزاری، تنها یک تیم مختلط امکان حضور خواهد داشت، ولی فدراسیون بین‌المللی موی‌تای وعده داده تغییراتی اعمال کند تا فرصت حضور دو ورزشکار پسر در یک تیم فراهم شود. امیدواریم این اصلاحات به موقع انجام گیرد تا هر دو نماینده ایران بتوانند در مسابقات حاضر شوند.

خواجوند در پایان ضمن قدردانی از شرایط ایجاد شده برای تیمش، اظهار داشت: آنچه در جریان اردو‌ها شاهد بودیم فقط تأمین امکانات فیزیکی نبود، بلکه حمایت‌های مدیریتی، نظم در برنامه‌ریزی و توجه ویژه به آرامش روانی تیم نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. این حمایت‌ها موجب شد تا ورزشکاران با تمرکز، انگیزه و اتحاد بیشتری مسیر آماده‌سازی را طی کنند. ما با اطمینان خاطر به بحرین می‌رویم و امیدواریم حاصل این تلاش‌ها، موفقیتی ارزشمند برای کشور باشد.

برچسب ها: تیم موی تای ، مسابقات موی تای
خبرهای مرتبط
طلای تاریخی رومینا دشتی در رقابت‌های موی‌تای قهرمانی جوانان جهان
مدال طلای صبا حشمتی در موی‌تای قهرمانی جوانان جهان
مسابقات موی‌تای قهرمانی کشور در اراک آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آستان قدس تکلیف قانونی برای برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) ندارد/ مجلس نمی تواند ایرادی به آنها بگیرد
پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال
مدال برنز نماینده هی بال ایران در آسیا قطعی شد
خداحافظی ورزشگاه تختی با بازی‌های لیگ برتر
تنزل جایگاه نوشاد و بنیامین و صعود ۳۰پله‌ای یک نوجوان
جایگزینی ایده‌آل برای آموریم
اتفاقی عجیب برای پیکان؛ تیم تهرانی در کرج میزبانی می‌کند؟
اگر پدیده مصدوم نمی‌شد، چه می‌شد؟
من جای درویش بودم کنار می‌رفتم/ سازمان بازرسی با متخلفان برخورد نمی‌کند
هری کین در رویای کسب توپ طلا
آخرین اخبار
حردانی یک ماه دور از میادین؟
صدیقی: ۶ سانداکار در ریاض داریم/ با تلفیقی از جوانان و با تجربه‌ها به موفقیت امیدواریم
پروژه ۱۰ ساله در بایرن/ اولیسه تا ۲۰۳۱ در مونیخ می‌ماند
افزایش تنش میان PSG و خروس‌ها
عزت‌الهی: از بازی با تیم‌های بزرگ استقبال می‌کنیم/ روسیه ما را به چالش می‌کشد
خواجوند: وای‌کرو پسران آماده اجرای درخشان هستند/ امیدوارم اصلاحات به موقع انجام شود
هری کین در رویای کسب توپ طلا
ائتلاف مهرعلی‌ها برای میزبانی یک رویداد بین المللی
تنزل جایگاه نوشاد و بنیامین و صعود ۳۰پله‌ای یک نوجوان
خداحافظی ورزشگاه تختی با بازی‌های لیگ برتر
آستان قدس تکلیف قانونی برای برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) ندارد/ مجلس نمی تواند ایرادی به آنها بگیرد
اگر پدیده مصدوم نمی‌شد، چه می‌شد؟
جایگزینی ایده‌آل برای آموریم
اتفاقی عجیب برای پیکان؛ تیم تهرانی در کرج میزبانی می‌کند؟
مجلس به قراردادهای غیر شفاف فوتبال ورود می کند/ نگرانی هواداران و پیشکسوتان را برطرف می کنیم
من جای درویش بودم کنار می‌رفتم/ سازمان بازرسی با متخلفان برخورد نمی‌کند
پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال
مدال برنز نماینده هی بال ایران در آسیا قطعی شد
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند رکورد ایران را شکست
قدردانی بلاروس از ایران به دلیل حمایت در رفع تعلیق توسط IPC
عراقچی: ویزای جام جهانی را پیگیری می‎‌کنیم
کاناوارو سرمربی ازبکستان در جام جهانی
نبی: فیفا با کسی شوخی ندارد/ تیم ملی با خیال راحت در جام جهانی شرکت می‌کند
برگزاری بازی سپاهان و آخال در ورزشگاه نقش جهان
جدیدترین واکنش باشگاه پرسپولیس به پرونده بیرانوند در دادگاه ورزش
کسب سه نشان رنگارنگ ایران در تیراندازی با کمان بین‌المللی ارمنستان
دانیال اسماعیلی‌فر به تیم ملی دعوت شد
کسری طاهری: قلعه‌نویی برای جوانان ارزش قائل می‌شود/ طارمی و سردار الگو‌های من هستند
ابرقویی: به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌ام رسیدم/ بعد از اعلام لیست تیم ملی تا صبح نخوابیدم
عزم پولادمردان برای تکرار قهرمانی جهان