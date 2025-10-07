باشگاه خبرنگاران جوان - کمتر از یک ماه مانده به آغاز سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین، اردوی نمایندگان موی‌تای ایران در مجموعه ورزشی شهید کشوری دنبال می‌شود. تیم ایران در این رقابت‌ها علاوه بر بخش مبارزه، در دو بخش وای‌کرو و مای‌موی نیز نمایندگانی خواهد داشت که مراحل پایانی آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارند.

مجید خواجوند، مربی تیم موی‌تای در بخش وای‌کرو و مای موی پسران درباره شرایط شاگردانش، گفت: امیرعباس ساغری و طا‌ها شریفی طی هفته‌های اخیر تمرینات بسیار منسجم و هدفمندی را پشت سر گذاشته‌اند. از نظر تکنیکی و هماهنگی در اجرای فرم‌ها به سطح قابل توجهی رسیده‌اند و بدون تردید توانایی ارائه نمایشی درخور شأن موی‌تای ایران در بحرین را دارند.

وی در ادامه به وضعیت بخش مای‌موی اشاره کرد و افزود: دو نماینده کشورمان در این بخش، فراز بنی‌سعید و محمد روحی‌مفرد، آماده حضور در ترکیب اصلی هستند، اما همچنان ابهاماتی در قوانین برگزاری باقی مانده است. طبق اعلام کمیته برگزاری، تنها یک تیم مختلط امکان حضور خواهد داشت، ولی فدراسیون بین‌المللی موی‌تای وعده داده تغییراتی اعمال کند تا فرصت حضور دو ورزشکار پسر در یک تیم فراهم شود. امیدواریم این اصلاحات به موقع انجام گیرد تا هر دو نماینده ایران بتوانند در مسابقات حاضر شوند.

خواجوند در پایان ضمن قدردانی از شرایط ایجاد شده برای تیمش، اظهار داشت: آنچه در جریان اردو‌ها شاهد بودیم فقط تأمین امکانات فیزیکی نبود، بلکه حمایت‌های مدیریتی، نظم در برنامه‌ریزی و توجه ویژه به آرامش روانی تیم نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. این حمایت‌ها موجب شد تا ورزشکاران با تمرکز، انگیزه و اتحاد بیشتری مسیر آماده‌سازی را طی کنند. ما با اطمینان خاطر به بحرین می‌رویم و امیدواریم حاصل این تلاش‌ها، موفقیتی ارزشمند برای کشور باشد.