باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اظهار کرد : بی‌تردید امنیت مثال زدنی ایران اسلامی در پرتو غیرت و شجاعت مردان بی‌ادعایی است که در گوشه گوشه کشورمان جان عزیز خود را نثار پاسداری از میهن اسلامی نموده‌اند و شهادت و زخمی شدن چند تن از غیورمردان سپاه سروآباد شاهدی بر این مدعا است.

وی ضمن محکومیت این اقدام تروریستی افزود: شهادت و زخمی شدن جمعی از نیرو‌های وظیفه‌شناس را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدّ ظله العالی)، خانواده بزرگ سپاه و خانواده معزز آنان و مردم شریف ایران اسلامی و مردم ولایت مدار کردستان تبریک و تسلیت عرض نموده و برای آن عزیزان از خداوند متعال طلب رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان معزز، صبر مسألت می‌نماییم.

منبع؛ روابط عمومی سپاه بیت المقدس استان