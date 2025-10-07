باشگاه خبرنگاران جوان _ دکتر سید مهدی سلیمانی با بیان اینکه بارشهای اخیر در استان گیلان منجر به رشد گسترده قارچهای خود رو و وحشی در مراتع، جنگلها و مزارع شده است اظهار کرد: به دنبال مصرف این قارچها توسط برخی شهروندان و مسافرین طی هفته و روزهای گذشته، موارد متعددی از مسمومیت غذایی در چند شهرستان استان گزارش شده که بیشتر آنها بهصورت خانوادگی و در قالب طغیان (ابتلای دو نفر یا بیشتر در یک خانواده) رخ داده است که در نهایت منجر به بستری در بیمارستانهای استان شدهاند.
وی افزود: تشخیص قارچ خوراکی از قارچ سمی صرفاً بر اساس ظاهر، رنگ یا شکل امکان پذیر نیست و حتی افراد محلی باتجربه نیز نمیتوانند با اطمینان، قارچهای بیخطر را از گونههای بسیار سمی تشخیص دهند و برخی از این قارچهای سمی، با وجود طعم و ظاهر مشابه قارچهای خوراکی، میتوانند منجر به مسمومیت شدید، آسیب جدی به کبد و کلیه و حتی مرگ شوند.
معاون بهداشتی دانشگاه توصیه کرد: مردم عزیز از مصرف هرگونه قارچ خود رو و وحشی در طبیعت جداً خودداری کنند، تنها قارچهای خوراکی بستهبندیشده و دارای مجوز بهداشتی از مراکز معتبر تهیه و مصرف شوند، در صورت مصرف قارچ خود رو و بروز علائمی مانند تهوع، استفراغ، درد شکمی، اسهال، سرگیجه و تعریق شدید بلافاصله به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنند.
به گفتهی دکتر سلیمانی، مراجعه سریع به پزشک در ساعات اولیه، نقش حیاتی در پیشگیری از عوارض جبران ناپذیر مسمومیت دارد.
وی تاکید کرد: با توجه به حساسیت موضوع از عموم مردم عزیز استان و مسافران گرامی تقاضا داریم ضمن رعایت هشدارهای فوق، این پیام را به اطلاع اطرافیان و آشنایان خود برسانند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
