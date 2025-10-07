در جریان سفر هیأت اعزامی سازمان شیلات ایران به شهرستان ایذه، مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردابی شیوند که طی چند سال اخیر به دلیل مشکلاتی تصرف شده بود، با حکم دادگاه به دستگاه دولتی بازگردانده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرپرست اداره کل شیلات خوزستان گفت: مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردابی شیوند که در سال ۱۳۷۶ در زمینی به مساحت ۱.۵ هکتار احداث شده است، ظرفیت تولید ۵ میلیون قطعه بچه ماهی سردابی و ۵۰ تن ماهی سردابی را داشته و اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر ایجاد می‌کند.

سید شریف موسوی افزود: حوزه شیلات با هدف ایجاد اشتغال و تقویت امنیت غذایی در مناطق مستعد و دارای شرایط اقلیمی مناسب فعالیت می‌کند و تلاش دارد معیشت و فرصت‌های شغلی برای اهالی بومی منطقه را ارتقا دهد.

در این بازدید بهزاد حضوری و سیدمحمدرضا مسیبی، معاونین مدیرکل دفتر مرکزی حراست، به همراه محمود نجفی، رئیس اداره رسیدگی و ممیزی اسناد اداره کل امور مالی و ابوذر نوریان، رئیس اداره دعاوی دفتر حقوقی سازمان شیلات ایران و مسئولان استانی شیلات خوزستان حضور داشتند.

