معاون اول رئیس‌جمهور گفت: حل مسأله آب موضوعی بخشی و منطقه‌ای نبوده و نیازمند اتخاذ اقدامات ملی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ریاست جمهوری، محمدرضا عارف در چهل و نهمین جلسه شورایعالی آب با اشاره به مسأله جدی آب در کشور و با بیان اینکه سایر ناترازی‌ها با همکاری و همراهی مردم و با اتخاذ اقدامات و تدابیر لازم از سوی نهاد‌های مرتبط حل‌شدنی است، اما حل موضوع ناترازی آب و مقابله با خشکسالی نیازمند برنامه‌ریزی جدی و اصولی است، گفت: در گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های بین‌المللی دهه‌های گذشته درخصوص بحران آب و خشکسالی هشدار‌های لازم بویژه در ایران داده شده بود که امروز باید با جدیت در زمینه مسأله آب و تامین نیازمندی‌های شهروندان، کشاورزان و بخش صنعت عمل کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت اجرای دقیق مصوبات شورای عالی آب و هیات دولت از جمله جلوگیری و برخورد با برداشت‌های غیرمجاز درکنار ساماندهی برداشت‌های مجاز در بالادست و پایین‌دست سد‌ها و مخازن آبی کشور و همچنین جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز بویژه در مناطق با تنش آبی بیان کرد: حل مسأله آب موضوعی بخشی و منطقه‌ای نبوده و نیازمند اتخاذ اقدامات منطقه‌ای است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت و ضرورت اجرای دقیق مصوبات شورای عالی آب و هیات دولت از جمله جلوگیری و برخورد با برداشت‌های غیرمجاز درکنار ساماندهی برداشت‌های مجاز در بالادست و پایین‌دست سد‌ها و مخازن آبی کشور و همچنین جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز بویژه در مناطق با تنش آبی عنوان کرد: دولت‌ها و حاکمیت موظف به تأمین آب شرب مورد نیاز مردم هستند و درعین حال با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی کشور درخصوص وضعیت آبی و بارندگی در سال جاری آبی باید حمایت‌های لازم از کشاورزان در حد توان دولت به‌عمل آید چراکه کشاورزی در ایران در طول قرون گذشته علاوه بر محلی برای تامین درآمد، دارای جنبه‌های فرهنگی بوده است.

در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی و نیرو، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، راهکار‌های ساماندهی از برداشت‌ها در بالادست و پایین‌دست مخازن آبی تامین کننده آب شرب بررسی و تصمیم‌گیری و همچنین گزارش طرح بهبود وضع هوای کشور ارائه شد.

براین اساس و به منظور مدیریت کم‌آبی، مدیریت شرایط کشت دیم، ارائه الگوی کشت، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از کشاورزان، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و ساماندهی برداشت‌ها در بالادست و پایین‌دست سد‌ها و مخازن آبی بویژه در مناطق دارای تنش آبی در دستور کار دولت و شورای عالی آب قرار گرفت.

همچنین گزارش «سازمان توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین آب‌های جوی» کشور ارائه شد

در ادامه این جلسه تاکید شد، نظر به شرایط منابع آبی کشور و لزوم ارتقاء بهره‌برداری منابع آب جوی و اجرای «برنامه پنج ساله پایش جو و ارتقاء بهره‌برداری از آب‌های جوی کشور»، سازمان توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین آب‌های جوی با همکاری سازمان برنامه و بودجه راهکار‌های تامین مالی اقدامات پیش‌بینی شده را بررسی و ارائه کنند.

همچنین اعضای این جلسه بر ضرورت بهره‌گیری از توان‌های شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در ساخت رادار‌های هواشناسی تاکید کردند.

عارف: فناوری‌های نوین، مصرف انرژی را کاهش می‌دهند
در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور؛
عارف: برای ثبات در بازار به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم
عارف: معضل پسماند سه استان شمالی کشور باید در دولت چهاردهم حل شود
