سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران از تخلیه محموله گندم وارداتی در بندر امیرآباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محمدعلی رمضانی سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، از ورود نخستین محموله گندم وارداتی به بندر امیرآباد خبر داد و گفت: با پیگیری‌های مستمر و حمایت‌های استاندار محترم مازندران، پس از سه سال وقفه در واردات گندم، نخستین محموله از مجوز ۳۰ هزار تنی گندم خارجی امروز وارد استان شد.

او با اشاره به اینکه وزن این محموله نزدیک به پنج هزار تن است، افزود: عملیات تخلیه، نمونه‌برداری و انتقال این گندم به سیلو‌های تحت کلید گمرک در حال انجام است تا پس از انجام مراحل قانونی و کنترل‌های کیفی و بهداشتی و تایید محصول توسط دانشگاه علوم پزشکی و دیگر مراجع قانونی، مجوز ورود آن به چرخه مصرف صادر شود.

رمضانی گفت: این محموله بخشی از برنامه تأمین و ذخیره‌سازی راهبردی گندم در استان مازندران است که با هدف پایداری در زنجیره تأمین، تقویت امنیت غذایی کشور و مدیریت موجودی ذخایر استراتژیک استان انجام می‌شود.

او افزود: واردات گندم خارجی به‌ویژه از مبادی دارای گندم باکیفیت بالا، نقش مهمی در بهبود ترکیب گندم مصرفی، ارتقای کیفیت آرد و افزایش ماندگاری و کیفیت نان تولیدی در استان دارد.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با تأکید بر اهمیت استمرار این روند، گفت: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی، اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد، گمرک و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران انجام شده تا سایر محموله‌های وارداتی نیز طبق برنامه زمان‌بندی‌شده وارد استان شوند.

رمضانی در پایان افزود: با ورود این محموله و تداوم روند واردات پیش‌بینی‌شده، ظرفیت ذخیره‌سازی گندم در سیلو‌های استان به‌صورت مطلوب تقویت خواهد شد و زمینه تأمین پایدار آرد و نان باکیفیت برای شهروندان مازندرانی فراهم می‌شود.

