رئیس فدراسیون ووشو گفت: با ۶ سانداکار و تلفیقی از نفرات جوان و با تجربه، به موفقیت در بازی‌های کشور‌های اسلامی امیدوار هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدارسیون ووشو؛ امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو در خصوص شرایط ووشوکاران ایران برای حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض، اظهار کرد: با توجه به اعزام و حضور تیم ووشو در بازی‌های کشور‌های اسلامی، جلسه هماهنگی با کمیته ملی المپیک برگزار شد و ما با ۶ سانداکار (۳ مرد و ۳ زن) در این رویداد مهم شرکت می‌کنیم.

وی افزود: کار کمیته برای هماهنگی این جلسات و اعزام‌های پیش‌رو سخت است، چراکه مسئولان با دقت شرایط کاروان اعزامی را زیر نظر دارند.

صدیقی با بیان اینکه نفرات اعزامی به ریاض هم اکنون در اردو‌های آماده‌سازی هستند، بیان کرد: امیرحسین همتی، عرفان محرمی و فربد تالشی در ساندای آقایان و سارا شفیعی، سهیلا و شهربانو منصوریان در ساندای بانوان به این رویداد عزام می‌شوند.

وی در مورد نفرات جدید تیم ملی، بیان کرد: در بخش مردان هر سه نماینده ما جوان هستند و در زنان نیز سارا شفیعی نفر جدید است. با این حال امیدوارم با موفقیت در تیم ریاض، آینده‌ساز ووشوی کشورمان باشند.

رئیس فدراسیون ووشو افزود: در این رویداد، بخش تالو برگزار نمی‌شود و پیکار‌ها در ساندا خواهد بود که امید زیادی به عملکرد درخشان نمایندگان‌مان داریم تا دوباره کمک حال کاروان ایران در رویداد‌های مهم باشند.

صدیقی گفت: با توجه به حجم برنامه‌ها و انتظاراتی که از فدراسیون وجود دارد، ما هم انتظار داریم حمایت‌ها و کمک‌های مالی در زمان مقرر صورت بگیرد. آماده‌سازی و محیا کردن تیم‌های ملی بسیار هزینه‌بر است و این ورزش است که موجب اتحاد و شادی مردم می‌شود. امیدوارم مسئولان حمایت خودشان را از ورزشکاران در زمان مقرر انجام بدهند.

برچسب ها: سانداکار ، بازی های کشور های اسلامی
خبرهای مرتبط
برگزاری مسابقات تکواندو بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ در شش وزن
فدراسیون رزمی به‌دنبال مجوز برای حضور زنان در MMA
رهبری: ترکیب تیم ملی سابر نهایی نشده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال
مدال برنز نماینده هی بال ایران در آسیا قطعی شد
آستان قدس تکلیف قانونی برای برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) ندارد/ مجلس نمی تواند ایرادی به آنها بگیرد
جایگزینی ایده‌آل برای آموریم
خداحافظی ورزشگاه تختی با بازی‌های لیگ برتر
اتفاقی عجیب برای پیکان؛ تیم تهرانی در کرج میزبانی می‌کند؟
تنزل جایگاه نوشاد و بنیامین و صعود ۳۰پله‌ای یک نوجوان
من جای درویش بودم کنار می‌رفتم/ سازمان بازرسی با متخلفان برخورد نمی‌کند
اگر پدیده مصدوم نمی‌شد، چه می‌شد؟
مجلس به قراردادهای غیر شفاف فوتبال ورود می کند/ نگرانی هواداران و پیشکسوتان را برطرف می کنیم
آخرین اخبار
خواجوند: وای‌کرو پسران آماده اجرای درخشان هستند/ امیدوارم اصلاحات به موقع انجام شود
هری کین در رویای کسب توپ طلا
ائتلاف مهرعلی‌ها برای میزبانی یک رویداد بین المللی
تنزل جایگاه نوشاد و بنیامین و صعود ۳۰پله‌ای یک نوجوان
خداحافظی ورزشگاه تختی با بازی‌های لیگ برتر
آستان قدس تکلیف قانونی برای برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) ندارد/ مجلس نمی تواند ایرادی به آنها بگیرد
اگر پدیده مصدوم نمی‌شد، چه می‌شد؟
جایگزینی ایده‌آل برای آموریم
اتفاقی عجیب برای پیکان؛ تیم تهرانی در کرج میزبانی می‌کند؟
مجلس به قراردادهای غیر شفاف فوتبال ورود می کند/ نگرانی هواداران و پیشکسوتان را برطرف می کنیم
من جای درویش بودم کنار می‌رفتم/ سازمان بازرسی با متخلفان برخورد نمی‌کند
پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال
مدال برنز نماینده هی بال ایران در آسیا قطعی شد
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند رکورد ایران را شکست
قدردانی بلاروس از ایران به دلیل حمایت در رفع تعلیق توسط IPC
عراقچی: ویزای جام جهانی را پیگیری می‎‌کنیم
کاناوارو سرمربی ازبکستان در جام جهانی
نبی: فیفا با کسی شوخی ندارد/ تیم ملی با خیال راحت در جام جهانی شرکت می‌کند
برگزاری بازی سپاهان و آخال در ورزشگاه نقش جهان
جدیدترین واکنش باشگاه پرسپولیس به پرونده بیرانوند در دادگاه ورزش
کسب سه نشان رنگارنگ ایران در تیراندازی با کمان بین‌المللی ارمنستان
دانیال اسماعیلی‌فر به تیم ملی دعوت شد
کسری طاهری: قلعه‌نویی برای جوانان ارزش قائل می‌شود/ طارمی و سردار الگو‌های من هستند
ابرقویی: به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌ام رسیدم/ بعد از اعلام لیست تیم ملی تا صبح نخوابیدم
عزم پولادمردان برای تکرار قهرمانی جهان
آخرین وضعیت وزنه بردار کلمبیا پس از سقوط وزنه
قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه سال ۶۹
واکنش سیاوش اکبرپور به محکوم کردن استقلال: طلبم را بخشیدم
هانیه رستمیان دوباره در بوندسلیگا لژیونر شد
ستایش هازارد از یامال: فقط مسی در این سن چنین بود