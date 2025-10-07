باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدارسیون ووشو؛ امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو در خصوص شرایط ووشوکاران ایران برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض، اظهار کرد: با توجه به اعزام و حضور تیم ووشو در بازیهای کشورهای اسلامی، جلسه هماهنگی با کمیته ملی المپیک برگزار شد و ما با ۶ سانداکار (۳ مرد و ۳ زن) در این رویداد مهم شرکت میکنیم.
وی افزود: کار کمیته برای هماهنگی این جلسات و اعزامهای پیشرو سخت است، چراکه مسئولان با دقت شرایط کاروان اعزامی را زیر نظر دارند.
صدیقی با بیان اینکه نفرات اعزامی به ریاض هم اکنون در اردوهای آمادهسازی هستند، بیان کرد: امیرحسین همتی، عرفان محرمی و فربد تالشی در ساندای آقایان و سارا شفیعی، سهیلا و شهربانو منصوریان در ساندای بانوان به این رویداد عزام میشوند.
وی در مورد نفرات جدید تیم ملی، بیان کرد: در بخش مردان هر سه نماینده ما جوان هستند و در زنان نیز سارا شفیعی نفر جدید است. با این حال امیدوارم با موفقیت در تیم ریاض، آیندهساز ووشوی کشورمان باشند.
رئیس فدراسیون ووشو افزود: در این رویداد، بخش تالو برگزار نمیشود و پیکارها در ساندا خواهد بود که امید زیادی به عملکرد درخشان نمایندگانمان داریم تا دوباره کمک حال کاروان ایران در رویدادهای مهم باشند.
صدیقی گفت: با توجه به حجم برنامهها و انتظاراتی که از فدراسیون وجود دارد، ما هم انتظار داریم حمایتها و کمکهای مالی در زمان مقرر صورت بگیرد. آمادهسازی و محیا کردن تیمهای ملی بسیار هزینهبر است و این ورزش است که موجب اتحاد و شادی مردم میشود. امیدوارم مسئولان حمایت خودشان را از ورزشکاران در زمان مقرر انجام بدهند.