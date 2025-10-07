باشگاه خبرنگاران جوان- عسکرپور- احمد احمدپور گفت: امنیت غذایی و تولید پایدار غذا از مؤلفه‌های اقتدار ملی است و با وجود همه تحریم‌ها، ایران اسلامی در این حوزه قدرتمند و خودکفاست؛ نتیجه‌ای که حاصل همدلی و تلاش مجموعه‌های تولیدکننده و فعالان بخش کشاورزی و دامپزشکی است.

وی اظهار داشت: در سه تا چهار سال اخیر، تغییرات اقلیمی، کاهش نزولات آسمانی، افزایش دما و کمبود منابع انرژی، لزوم اجرای دقیق الگوی کشت ملی را بیش از پیش نمایان کرده است. ما وظیفه داریم غذای کشور را برای جمعیت رو به رشد تأمین کنیم و این امر تنها با اجرای درست الگوی کشت و همکاری همه ارگان‌ها امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به نقش برجسته کشاورزی در اشتغال استان کرمان افزود: در جنوب استان حدود ۶۰ درصد و در کل استان ۴۲ درصد اشتغال وابسته به کشاورزی است؛ این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای منطقه است و هرگاه کشاورزی رونق بگیرد، سایر بخش‌ها نیز شکوفا می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بیان داشت: سالانه بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تُن انواع محصولات کشاورزی در جنوب استان تولید می‌شود که نقش مهمی در تنظیم بازار منطقه و کشور دارد. حتی کوچک‌ترین چالش در این بخش می‌تواند ابعاد ملی و بین‌المللی پیدا کند.

احمدپور تصریح کرد: جنوب کرمان در تولید مرکبات، خرما و محصولات زمستانی جایگاه ویژه‌ای دارد، پارسال با وجود سرمای شدید و آسیب به محصول سیب‌زمینی، کشور ناچار به واردات شد، در حالی که در بخش‌هایی نظیر خرما رشد قابل توجهی داشتیم.

وی افزود:۷۰ درصد گندم استان در جنوب کرمان تولید می‌شود و علیرغم کاهش بارندگی، ناترازی انرژی و کمبود نهاد‌ها در تولید گندم با بهره گیری از دانش فنی و افزایش بهره وری فقط ۱۵ درصد نسبت به سال قبل کمبود تولید داشتیم. با توجه به محدودیت منابع آبی، اجرای دقیق الگوی کشت برای تعیین نوع، میزان و روش کشت هر محصول ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان همچنین دامپزشکی را ضامن سلامت جامعه دانست و گفت: دامپزشکی تأمین‌کننده سلامت محصولات است و با ارائه محصولات سالم، هزینه‌های درمانی جامعه کاهش می‌یابد. در سال زراعی گذشته، ۹۹ درصد محصولات صادراتی منطقه دارای گواهی سلامت از کشور‌های هدف بودند که بالاترین رکورد ثبت‌شده محسوب می‌شود.



