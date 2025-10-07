مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گیلان گفت: ۷۰ درصد حق بیمه اجتماعی کشاورزان توسط دولت پرداخت می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _  یزدان شعبانی؛ مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گیلان در جمع خبرنگاران به مناسبت روز روستا گفت : متاسفانه برخی از روستائیان از خدمات این صندوق بیمه آگاهی لازم را ندارند. 


مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گیلان با بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،  روستائیان و عشایر  از سال ۱۳۸۳ تشکیل شده است، گفت : بیش از ۳۷۶ هزار خانوار  جمعیت هدف روستایی در استان می باشد که از این مجموع ۱۱۳هزار و ۸۳۰ نفر بیمه شده اند. 

وی به برپایی میز خدمت در روستاهای گیلان اشاره و تصریح کرد : سال گذشته ۷۸ میز خدمت در روستاهای گیلان برپا شده ، امسال هم در آستانه روز روستا نیز ۵۱ میز خدمت در روستاهای استان  برپا می شود. 

شعبانی افزود : ۷۰ درصد حق بیمه این صندوق توسط  دولت پرداخت می شود.‌

وی با بیان اینکه افراد با  دارا بودن حداقل ۱۸ سال و حداکثر ۵۰ سال می تواند از این بیمه بهره مند شوند، گفت : دریافت حقوق بازنشستگی،  دریافت حقوق از کار افتادگی، دریافت مستمری ناشی از فوت، پرداخت ۲ برابر سهم بیمه شده توسط دولت  و امکان نقل و انتقال بیمه شده از مزایای عضویت در این بیمه شمرده می شود. 

 

