باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون، پسندیده پانزدهم مهرماه را فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاشهای صادقانه مردان و زنانی دانست که با دستان پرتوان خود، زیربنای تولید ملی، امنیت غذایی و پایداری اجتماعی کشور را شکل دادهاند. او روستا و عشایر را مهد صداقت، غیرت و خودباوری توصیف کرد که فرهنگ، هویت و اصالت ایرانی را زنده نگاه داشتهاند.
علیرضا پسندیده رئیس فدراسیون در ادامه افزود: نقش روستاییان و عشایر در تحقق اهداف توسعه پایدار، افزایش بهرهوری، حفظ منابع طبیعی و صیانت از محیطزیست، جایگاهی بس والا و حیاتی دارد. این قشر شریف، نهتنها در عرصه تولید و اقتصاد مقاومتی، بلکه در حفظ ارزشهای دینی، فرهنگی و ملی نیز پیشگام و الگوی جامعهاند.
او با تأکید بر ضرورت نگاه توسعهمحور به جامعه روستایی و عشایری، حمایت از این قشر را سرمایهگذاری در آبادانی و رونق کشور دانست و هشدار داد که بیتوجهی به آنان، غفلت از ریشههای تمدن ایرانی است.
در پایان، پسندیده ضمن گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر، از تلاشهای فعالان حوزه ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومیمحلی قدردانی کرد و برای آنان آرزوی توفیق و سربلندی در مسیر آبادانی ایران اسلامی داشت.