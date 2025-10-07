مهاجم مطرح انگلیس در مقابل وسوسه دلار‌های عربستان مقاومت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هری کین بازیکن انگلیسی تیم فوتبال بایرن مونیخ از بازیکنان مورد توجه تیم فوتبال الهلال عربستان بود که به تازگی در مورد رقم پیشنهادی به این بازیکن افشا گری شده است.

کریستین فالک، خبرنگار مشهور بیلد در قسمت جدید برنامه‌ی «True or Not True» گفت: شنیده‌ام الهلال حاضر بود برای هر سال حضور هری کین در این تیم، ۱۰۰ میلیون یورو پرداخت کند؛ [این مبلغ]برای قراردادی سه ساله بد نیست!

۳۰۰ میلیون یورو برای یک فوتبالیست رقم بالایی محسوب می‌شود، اما هری کین در مقابل این وسوسه مقاومت کرد و در نهایت در تیم بایرن مونیخ ماندنی شد.

برچسب ها: الهلال عربستان ، نقل و انتقالات ، ستاره انگلیسی
خبرهای مرتبط
پروژه ۱۰ ساله در بایرن/ اولیسه تا ۲۰۳۱ در مونیخ می‌ماند
مذاکرات پرسپولیس و جمال لوئیس در بن بست
چراغ سبز رودریگو به الهلال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آستان قدس تکلیف قانونی برای برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) ندارد/ مجلس نمی تواند ایرادی به آنها بگیرد
خداحافظی ورزشگاه تختی با بازی‌های لیگ برتر
تنزل جایگاه نوشاد و بنیامین و صعود ۳۰پله‌ای یک نوجوان
جایگزینی ایده‌آل برای آموریم
اتفاقی عجیب برای پیکان؛ تیم تهرانی در کرج میزبانی می‌کند؟
اگر پدیده مصدوم نمی‌شد، چه می‌شد؟
من جای درویش بودم کنار می‌رفتم/ سازمان بازرسی با متخلفان برخورد نمی‌کند
عزت‌الهی: از بازی با تیم‌های بزرگ استقبال می‌کنیم/ روسیه ما را به چالش می‌کشد
هری کین در رویای کسب توپ طلا
حردانی یک ماه دور از میادین؟
آخرین اخبار
مقاومت در مقابل وسوسه سعودی با یورو‌های صعودی
پسندیده: نقش روستاییان و عشایر در توسعه پایدار کشور مهم است
صعود محمدعلی پردل به نیمه‌نهایی مسابقات هی‌بال قهرمانی آسیا / مدال برنز مسجل شد
حردانی یک ماه دور از میادین؟
صدیقی: ۶ سانداکار در ریاض داریم/ با تلفیقی از جوانان و با تجربه‌ها به موفقیت امیدواریم
پروژه ۱۰ ساله در بایرن/ اولیسه تا ۲۰۳۱ در مونیخ می‌ماند
افزایش تنش میان PSG و خروس‌ها
عزت‌الهی: از بازی با تیم‌های بزرگ استقبال می‌کنیم/ روسیه ما را به چالش می‌کشد
خواجوند: وای‌کرو پسران آماده اجرای درخشان هستند/ امیدوارم اصلاحات به موقع انجام شود
هری کین در رویای کسب توپ طلا
ائتلاف مهرعلی‌ها برای میزبانی یک رویداد بین المللی
تنزل جایگاه نوشاد و بنیامین و صعود ۳۰پله‌ای یک نوجوان
خداحافظی ورزشگاه تختی با بازی‌های لیگ برتر
آستان قدس تکلیف قانونی برای برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) ندارد/ مجلس نمی تواند ایرادی به آنها بگیرد
اگر پدیده مصدوم نمی‌شد، چه می‌شد؟
جایگزینی ایده‌آل برای آموریم
اتفاقی عجیب برای پیکان؛ تیم تهرانی در کرج میزبانی می‌کند؟
مجلس به قراردادهای غیر شفاف فوتبال ورود می کند/ نگرانی هواداران و پیشکسوتان را برطرف می کنیم
من جای درویش بودم کنار می‌رفتم/ سازمان بازرسی با متخلفان برخورد نمی‌کند
پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال
مدال برنز نماینده هی بال ایران در آسیا قطعی شد
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند رکورد ایران را شکست
قدردانی بلاروس از ایران به دلیل حمایت در رفع تعلیق توسط IPC
عراقچی: ویزای جام جهانی را پیگیری می‎‌کنیم
کاناوارو سرمربی ازبکستان در جام جهانی
نبی: فیفا با کسی شوخی ندارد/ تیم ملی با خیال راحت در جام جهانی شرکت می‌کند
برگزاری بازی سپاهان و آخال در ورزشگاه نقش جهان
جدیدترین واکنش باشگاه پرسپولیس به پرونده بیرانوند در دادگاه ورزش
کسب سه نشان رنگارنگ ایران در تیراندازی با کمان بین‌المللی ارمنستان
دانیال اسماعیلی‌فر به تیم ملی دعوت شد