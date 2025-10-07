باشگاه خبرنگاران جوان - هری کین بازیکن انگلیسی تیم فوتبال بایرن مونیخ از بازیکنان مورد توجه تیم فوتبال الهلال عربستان بود که به تازگی در مورد رقم پیشنهادی به این بازیکن افشا گری شده است.

کریستین فالک، خبرنگار مشهور بیلد در قسمت جدید برنامه‌ی «True or Not True» گفت: شنیده‌ام الهلال حاضر بود برای هر سال حضور هری کین در این تیم، ۱۰۰ میلیون یورو پرداخت کند؛ [این مبلغ]برای قراردادی سه ساله بد نیست!

۳۰۰ میلیون یورو برای یک فوتبالیست رقم بالایی محسوب می‌شود، اما هری کین در مقابل این وسوسه مقاومت کرد و در نهایت در تیم بایرن مونیخ ماندنی شد.