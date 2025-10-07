باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد ابراهیم حسن نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز جهانی تخم مرغ با اشاره به برنامه وزارت جهاد در ارتباط با تامیننهاده دامی گفت: بخشی از مشکلاتی که در تامین نهادهها پیش آمد، مربوط به موضوع ارز بود که با پیگیریهای صورت گرفته روند خرید تجار و تجهیز کالاهای مورد نیاز در حال انجام است و به مرور شاهد افزایش میزان بارگذاری نهادهها در سامانه بازارگاه خواهیم بود و به همین دلیل مشکل بهزودی مرتفع خواهد شد.
به گفته وی، اکنون هم تجار بهصورت روزانه بارگذاری دارند و توزیع نهادههایی مانند سویا و ذرت در حال مدیریت است تا تولیدکنندگان با کمبود مواجه نشوند.
حسن نژاد با بیان اینکه قیمت نهادهها در بازارگاه توافقی نیست، افزود: قیمت توسط تجار اعلام میشود و خریدار مستقیم وجه را به حساب فروشنده واریز میکند. البته اگر تولیدکنندگان مشاهده کنند کالا گرانتر از نرخ درجشده در سامانه فروخته میشود، حتما باید گزارش دهند تا براین اساس سیستم نظارتی وزارت جهاد کشاورزی و همکاران ما در حوزه بازرگانی با متخلفان برخورد خواهند کرد.
معاون امور تولیدات دامی با بیان اینکه بخشی از نهادههای مورد استفاده در صنعت طیور، مانند ذرت و سویا، یارانهای هستند، افزود: سایر اقلام بدون یارانه و با قیمت درج شده در سامانه بازارگاه به فروش میرسند. هرگونه دریافت وجه اضافی خارج از سامانه تخلف است و در صورت گزارش، حتما با افراد خاطی برخورد میشود.
به گفته وی، سامانه بازارگاه به گونهای طراحی شده که امکان دریافت وجه اضافی در داخل سامانه وجود ندارد. اگر خارج از سامانه، تجار مبالغی را به شکل غیرقانونی مطالبه کنند، حتما باید اطلاعات آنها به بخش نظارتی اعلام شود تا رسیدگی صورت گیرد.
معاون وزیر جهاد درباره اینکه افزایش قیمت تخم مرغ بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزارتومان قانونی است، افزود: اختلاف قیمت بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزارتومان ۲۰ هزارتومان است، لذا از اعلام قیمتهایی که رسمی نیست خودداری کنید. اکنون قیمت تخممرغ بر اساس نرخ مصوب قبلی محاسبه میشود و اگر تغییری در قیمت مصوب ایجاد شود، حتما از سوی ستاد تنظیم بازار و تشکلهای صنفی اعلام خواهد شد. اعلام قیمتهای غیرواقعی منجر به التهاب در بازار میشود.
حسننژاد با بیان اینکه تعیین قیمت مصوب در حوزه وظایف بنده نیست، گفت: بنده من مسئول تولید هستم و تولید در هر دو بخش گوشتی و تخمگذار به خوبی در حال انجام است. اما قیمتگذاری رسمی بر عهده ستاد تنظیم بازار و مراجع ذیربط است که به زودی نرخهای جدید را اعلام خواهند کرد.
معاون وزیر جهاد گفت: با رفع مشکلات ارزی و افزایش عرضه نهادهها در سامانه بازارگاه، انتظار میرود طی روزهای آینده وضعیت تامین نهادههای دامی بهویژه سویا بهبود یابد.