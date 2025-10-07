در بحبوحه ویرانی‌های بی‌سابقه در غزه، جامعه ورزشی فلسطین با کشته‌شدن بیش از ۱۰۰۰ ورزشکار و نابودی کامل زیرساخت‌های ورزشی‌اش یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاریخش را تجربه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فلسطین از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شاهد ویرانی شدید و تلفات انسانی عظیمی بوده است. طبق گزارش کمیته المپیک فلسطین بیش از ۶۵ هزار نفر از جمله بیش از ۱۰۰۰ ورزشکار در غزه جانشان را از دست داده‌اند.

روزنامه اسپانیایی آس نوشت ورزشگاه‌ها و مراکز تمرینی به ویرانه تبدیل و صد‌ها هزار نفر آواره یا زندانی شده‌اند.

ورزشی که قرار است متحد کند، به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. محمد دودار، ورزشکار دوومیدانی و شرکت‌کننده المپیک ۲۰۲۴ پاریس و مسابقات جهانی توکیو مجبور است در خیابان‌های اریحا تمرین کند. او تنها در ماه‌های اخیر به یک پیست استاندارد در آلمان دسترسی داشته است: «من در ترس مداوم زندگی می‌کنم. به آینده فکر نمی‌کنم. فقط به فردا فکر می‌کنم.»

«مغز انسان نمی‌تواند آن را تصور کند»

مریم بشارت، قهرمان کاراته، نیز با محدودیت‌های شدیدی روبه‌روست. ایست‌های بازرسی و محاصره، تمرین و شرکت او در مسابقات را محدود کرده‌اند. او می‌گوید: آنچه اتفاق می‌افتد وحشیانه است. مغز انسان نمی‌تواند تصورشان را هم بکند.

والری ترازی، پرچمدار فلسطین در المپیک ۲۰۲۴ درباره از دست دادن دوستان و عزیزانش صحبت می‌کند، اما همچنین از تلاش‌هایش برای رساندن صدای کشورش از راه ورزش به مردم جهان می‌گوید. برای او و دیگر ورزشکاران، ورزش با وجود جنگ و ویرانی، همچنان ابزاری برای همبستگی و امید است.

سازمان‌های بین‌المللی مانند کمیته بین‌المللی المپیک و فیفا در حال حاضر برنامه‌هایی را برای تأمین مالی و بازسازی زیرساخت‌های ورزشی آغاز کرده و ورزشکاران جهان حمایت خود را از فلسطین ابراز می‌کنند.

بشارت می‌گوید: ورزش فراتر از مرزهاست. ما باید بر آنچه اشتراک داریم تمرکز کنیم؛ نه روی تفاوت‌هایمان.

منبع: ایسنا

