رقابت‌های دوچرخه سواری در رشته تریال قهرمانی کشور به آب و آتش برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور ویژه آقایان در رشته تریال، روز جمعه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۸ در بوستان «آب و آتش» واقع در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برگزار می‌شود.

فدراسیون دوچرخه سواری به مناسبت هفته گردشگری و تحول پایدار این رقابت‌ها را در بوستان آب و آتش برگزار خواهد کرد و تماشای این رقابت را برای عموم مردم آزاد است.

علاقمندان به ورزش دوچرخه‌سواری می‌توانند با حضور در این مسابقات، شاهد رقابت‌های هیجان انگیز قهرمانان این رشته باشند.

بوستان «آب و آتش» که طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از نماد‌های فرهنگی و گردشگری تهران شناخته می‌شود تاکنون میزبان رویداد‌های ورزشی متعددی بوده و ۱۸ مهرماه نیز میزبان دوچرخه‌سواران خواهد بود.

برچسب ها: مسابقات دوچرخه سواری ، رشته تریال ، رشته تریال دوچرخه سواری
