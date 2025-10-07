باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی کشور ویژه آقایان در رشته تریال، روز جمعه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۸ در بوستان «آب و آتش» واقع در منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد برگزار میشود.
فدراسیون دوچرخه سواری به مناسبت هفته گردشگری و تحول پایدار این رقابتها را در بوستان آب و آتش برگزار خواهد کرد و تماشای این رقابت را برای عموم مردم آزاد است.
علاقمندان به ورزش دوچرخهسواری میتوانند با حضور در این مسابقات، شاهد رقابتهای هیجان انگیز قهرمانان این رشته باشند.
بوستان «آب و آتش» که طی سالهای اخیر به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی و گردشگری تهران شناخته میشود تاکنون میزبان رویدادهای ورزشی متعددی بوده و ۱۸ مهرماه نیز میزبان دوچرخهسواران خواهد بود.