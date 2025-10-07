رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: قیمت جدید هر کیلوگرم تخم مرغ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار حدود ۷۷ هزار تومان درب مرغداری تصویب و ابلاغ شد که حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  حمید رضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران مهین  با اشاره به مشکلات سال گذشته در صنعت تخم مرغ گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولیدکنندگان توانستند علاوه‌ بر افزایش کیفیت و ظرفیت تولید، بازارهای کشورهای همسایه را در این حوزه فتح کنند.

وی از تصویب قیمت جدید تخم مرغ در ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: قیمت جدید هر کیلوگرم تخم مرغ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار حدود ۷۷ هزار تومان درب مرغداری تصویب و ابلاغ شد که حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان است.

کاشانی با بیان اینکه کمبود تخم مرغ نداریم، افزود: خوشبختانه دغدغه مردم بیشتر مربوط به مازاد تولید است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ما توانستیم بازارهای کشورهای منطقه، مانند ترکیه که رقیب ما بود، را فتح کنیم. 

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن تاکید کرد: واحدهای تولید تخم مرغ در ایران از نظر فناوری و مکانیزاسیون پیشرفته‌تر از بسیاری از نمونه‌های اروپایی و آمریکایی است.

وی  درخواست کرد که تامین نهاده‌های دامی، از جمله ذرت، تسریع شود تا تولیدکنندگان بتوانند با آرامش بیشتری فعالیت کنند.

کاشانی خواستار استمرار حمایت وزارتخانه و اعتماد بیشتر به تشکل‌های تولیدی شد و افزود: آماده هر گونه همکاری و نظارت هستیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
خسته نباشید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۴ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
قبل عید ۴۵ هزار تومان بود الان شده ۱۰۸ هزار تومان تقریبا ۱۵۰ درصد افزایش حالا شما میگی ۷۵ هزار بیشتر از ۱۰۰ درصد چرا حقوق ها فقط ۲۰ درصد افزایش یافته !!!!!
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
اقا تو علم اقتصاد این اقایون فقط حقوق کارگرا تورم زا هستش این گرونی ها روند بازاره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
امروزه مهر۱۴۰۴ قیمت ۱ ک تخم مرغ ۷۷ هزارتومان تصویب و ابلاغ شد داداش کسی این حرفا را می‌زند که تورم نداشته باشد خخخخخخ
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۴ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
لطفا دقت کنید !
جمله بازار کشورهای همسایه را فتح کردند ، اشتباه است
مگر چند درصد تولیدات تخم مرغ کشور صادر شده است ؟!!!
ولی با توجه به امکانات بالقوه تولید تخم مرغ در کشور امیدواریم
صادرات این محصول رونق بیشتری بگیرد .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
اینا رو برا عمه شون ابلاغ می کنند
۰
۳
پاسخ دادن
