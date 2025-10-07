رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: قیمت جدید هر کیلوگرم تخم مرغ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار حدود ۷۷ هزار تومان درب مرغداری تصویب و ابلاغ شد که حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمید رضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران مهین با اشاره به مشکلات سال گذشته در صنعت تخم مرغ گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولیدکنندگان توانستند علاوه‌ بر افزایش کیفیت و ظرفیت تولید، بازارهای کشورهای همسایه را در این حوزه فتح کنند.

وی از تصویب قیمت جدید تخم مرغ در ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: قیمت جدید هر کیلوگرم تخم مرغ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار حدود ۷۷ هزار تومان درب مرغداری تصویب و ابلاغ شد که حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان است.

کاشانی با بیان اینکه کمبود تخم مرغ نداریم، افزود: خوشبختانه دغدغه مردم بیشتر مربوط به مازاد تولید است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ما توانستیم بازارهای کشورهای منطقه، مانند ترکیه که رقیب ما بود، را فتح کنیم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن تاکید کرد: واحدهای تولید تخم مرغ در ایران از نظر فناوری و مکانیزاسیون پیشرفته‌تر از بسیاری از نمونه‌های اروپایی و آمریکایی است.

وی درخواست کرد که تامین نهاده‌های دامی، از جمله ذرت، تسریع شود تا تولیدکنندگان بتوانند با آرامش بیشتری فعالیت کنند.

کاشانی خواستار استمرار حمایت وزارتخانه و اعتماد بیشتر به تشکل‌های تولیدی شد و افزود: آماده هر گونه همکاری و نظارت هستیم.