باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون کشتی؛ مراسم رونمایی از برنامه راهبردی ۸ ساله دوم فدراسیون کشتی امروز (سه‌شنبه) با حضور سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی در این مراسم گفت: خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت معاون رییس جمهور و وزیر ورزش و جوانان. سازمان برنامه و بودجه همواره پای کار کشتی بوده و کمک‌های زیادی در سطح ایران داشتند.

وی ادامه داد: پورمحمدی اشراف کامل دارد و فدراسیون کشتی هیچ وقت محبت و کمک سازمان برنامه و بودجه را فراموش نمی‌کند.

دبیر با اشاره به برنامه هشت ساله فدراسیون کشتی کشتی گفت: در نخستین سال حضورم در فدراسیون کشتی برنامه تحول را به پیشنهاد دنیامالی نوشتم و امروز سه سال از آن برنامه جلو هستیم و برنامه هشت ساله دوم را طراحی کردم. تمام جوانب کشتی در این برنامه دیده شده و این برنامه جدی است. برنامه ما فقط فنی نیست بلکه همه جانبه و جامع است. خوشحالم امروز در حضور نفر اول برنامه کشور، برنامه هشت ساله دوم را رونمایی می‌کنم. این برنامه تا المپیک ۲۰۳۲ است و به گونه‌ای طراحی شده که تمام جوانب در آن سنجیده شده است.