کاپیتان اسبق تیم ملی فوتسال کشورمان هدایت تیم استقلال را برعهده گرفت.

محمدرضا حیدریان، بازیکن اسبق تیم ملی فوتسال ایران و استقلال از چهره‌های پرافتخار این رشته، با حضور در دفتر باشگاه استقلال و در حضور علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه، قرارداد خود را به‌عنوان سرمربی تیم فوتسال آقایان استقلال امضا کرد.

حیدریان از اسطوره‌های فوتسال ایران به شمار می‌رود و عنوان «مرد سال فوتسال آسیا» را نیز در کارنامه دارد. او سال‌ها با پیراهن تیم ملی افتخارات متعددی کسب کرده و سابقه دوران لژیونری در فوتسال ایتالیا را نیز دارد.

سرمربی جدید آبی‌پوشان علاوه بر دوران درخشان بازیگری، سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران و تیم‌های باشگاهی را در کارنامه خود دارد.

تیم فوتسال استقلال قرار است امسال در لیگ یک به میدان برود.

