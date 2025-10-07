باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ این همایش با هدف ترویج صلح و همبستگی بین ملت‌ها و بهره‌گیری از قدرت ورزش و رویداد‌های ورزشی برای توسعه این امر مهم و پرداختن به جنبه‌های علمی، هنری و رسانه‌ای صلح از طریق ورزش برگزار می‌شود.

سال گذشته این همایش در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در کانون توجهات داخلی و خارجی قرار گرفت. در این همایش سعی می‌شود آثار علمی، مطبوعاتی و هنری شرکت کنندگان که با موضوع صلح و ورزش خلق شده در معرض داوری قرار گرفته و برجستگان این حوزه‌ها معرفی شوند.

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی صلح و ورزش ایران در دو بخش «علمی و هنری _ مطبوعاتی» و بخش ویژه جایزه ملی صلح و ورزش برگزار می‌گردد؛ در بخش "جایزه ملی صلح و ورزش" از یکی از چهره‌های تاثیرگذار در توسعه صلح از طریق ورزش، تقدیر شده و سمبل صلح و ورزش ایران به وی اهدا می‌شود.

اجرای این همایش توسط کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک و با همکاری انجمن مدیریت ورزشی ایران و همچنین پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی خواهد بود که فردا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار و با سخنرانی اساتید و صاحب نظران حوزه صلح و ورزش ادامه یافته و با معرفی آثار برگزیده علمی، مطبوعاتی و هنری و اهدای جایزه ویژه صلح و ورزش خاتمه خواهد یافت.