با همت کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی صلح و ورزش ایران ساعت ۹ صبح فردا چهارشنبه ۱۶ مهرماه در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ این همایش با هدف ترویج صلح و همبستگی بین ملت‌ها و بهره‌گیری از قدرت ورزش و رویداد‌های ورزشی برای توسعه این امر مهم و پرداختن به جنبه‌های علمی، هنری و رسانه‌ای صلح از طریق ورزش برگزار می‌شود.

 سال گذشته این همایش در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در کانون توجهات داخلی و خارجی قرار گرفت. در این همایش سعی می‌شود آثار علمی، مطبوعاتی و هنری شرکت کنندگان که با موضوع صلح و ورزش خلق شده در معرض داوری قرار گرفته و برجستگان این حوزه‌ها معرفی شوند.

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی صلح و ورزش ایران در دو بخش «علمی و هنری _ مطبوعاتی» و بخش ویژه جایزه ملی صلح و ورزش برگزار می‌گردد؛ در بخش "جایزه ملی صلح و ورزش" از یکی از چهره‌های تاثیرگذار در توسعه صلح از طریق ورزش، تقدیر شده و سمبل صلح و ورزش ایران به وی اهدا می‌شود.

اجرای این همایش توسط کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک و با همکاری انجمن مدیریت ورزشی ایران و همچنین پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی خواهد بود که فردا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار و با سخنرانی اساتید و صاحب نظران حوزه صلح و ورزش ادامه یافته و با معرفی آثار برگزیده علمی، مطبوعاتی و هنری و اهدای جایزه ویژه صلح و ورزش خاتمه خواهد یافت.

برچسب ها: صلح و ورزش ، همایش ملی ، کمیته ملی المپیک
خبرهای مرتبط
نشست تخصصی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی؛
ربیعی: همه وزنه برداران شانس مدال هستند
داوودی و بربط پرچمداران ایران در مراسم افتتاحیه بازی‌های کشور‌های اسلامی
انتخاب شعار کاروان ایران برای بازی‌های کشور‌های اسلامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است
متاسفانه تغییرات زیاد در کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است/ سبک آلمانی هاشمیان در ایران جواب نمی‌دهد
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
آخرین اخبار
دبیر: سرداران و شهدای بزرگ ما کشتی‌گیر بودند/ کار فرهنگی مکمل کار فنی و قهرمانی است
مشایخی: تیم جوان و باانگیزه‌ای داریم/ طبیعت هفته به هفته بهتر خواهد شد
نارضایتی کاپیتان یونایتد از ترکیب آموریم
دوئل تیم‌های مدعی برای قهرمانی در مسابقات دستجات آزاد رولبال آقایان
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
حدادی: شرایط دوومیدانی‌کاران ایران در کشور‌های اسلامی سخت‌تر است
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم
متاسفانه تغییرات زیاد در کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است/ سبک آلمانی هاشمیان در ایران جواب نمی‌دهد
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است
اعلام فهرست نهایی داوطلبان انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
کسب نخستین مدال نقره تاریخ هی‌بال ایران
نساجی در صدر جدول فاصله را بیشتر کرد/ اسلامشهری‌ها توان پیروزی ندارند
صالحی پور به مقام چهارم یک ضرب رسید
۲ بازیکن ایرانی، شباب الاهلی را به دردسر انداختند
جدایی اوسمار پس از ثبت ۴گانه قهرمانی در تایلند
دیدار تدارکاتی پرسپولیس با عقاب‌
انتقاد روزنامه ایتالیایی از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران
کسب ۳ نقره و ۳ برنز کمانداران ایرانی در مسابقات ارمنستان
ورود سازمان بازرسی کل کشور به قرارداد فوتبالیست‌های خارجی/ تخلفات به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است
دوئل قهرمان ایرانی با پسرک شیرینی فروش
داوری: ساخت کمپ تیم‌های ملی بسکتبال از هفته آینده آغاز می‌شود
برنامه ۶ ماهه دوم فوتسال ایران اعلام شد
مورینیو: ۵ نفر از بازیکنانم اعتماد به نفس نداشتند