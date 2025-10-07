جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۵ به جان کلارک، میشل دِووره و جان مارتینیس تعلق گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق گزارش وبگاه نوبل پرایز، در مراسم معرفی برندگان جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۵ که امروز سه‌شنبه؛ ۱۵ مهرماه در ساعت ۱۳:۱۵ به وقت تهران در فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد برگزار شد، نام جان کلارک، میشل دِووره و جان مارتینیس اعلام شد.

سال گذشته، جان هاپ‌فیلد و جفری هینتون برای اکتشافات و اختراعات اساسی که یادگیری ماشین را با شبکه‌های عصبی مصنوعی امکان‌پذیر می‌کند، برنده جایزه نوبل فیزیک شدند.

دانستنی‌هایی درباره نوبل فیزیک (از سال ۱۹۰۱ تا ۲۰۲۴ میلادی)

در این مدت، جایزه نوبل فیزیک ۱۲۰ بار و به ۲۲۶ نفر اهدا شده است.

در شش سال (۱۹۱۶، ۱۹۳۱، ۱۹۳۴، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲) هیچ جایزه نوبل فیزیکی اهدا نشد. دلیل این امر عمدتاً جنگ‌های جهانی اول و دوم بود.

بیشتر اوقات (۴۹ بار) جایزه نوبل فیزیک بین دو نفر تقسیم شده است، ۳۴ بار جایزه به سه نفر رسیده است و ۴۷ بار فقط به یک نفر تعلق گرفته است.

جوان‌ترین برنده ویلیام لورنس براگ بود که در ۲۵ سالگی به نوبل فیزیک سال ۱۹۱۵ دست یافت و این جایزه را به طور مشترک با پدرش، ویلیام هنری براگ، دریافت کرد.

مسن‌ترین برنده نوبل فیزیک، آرتور اشکین بود که در ۹۶ سالگی در سال ۲۰۱۸ میلادی به این جایزه دست یافت و به دلیل کهولت سن نتوانست در مراسم شرکت کند.

جان باردین، مخترع ترانزیستور، تنها کسی است که دو بار جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرده است.

در مجموع ۵ زن بین سال‌های ۱۹۰۱ تا ۲۰۲۴ میلادی موفق به کسب نوبل فیزیک شده‌اند: ماری کوری در سال ۱۹۰۳، ماریا گوپرت مایر در سال ۱۹۶۳، دونا استریکلند در سال ۲۰۱۸، آندره‌آ گِز در سال ۲۰۲۰، آن لوییلیه در سال ۲۰۲۳.

ماری کوری اولین زن برنده نوبل فیزیک و تنها فرد در تاریخ است که در دو رشته علمی متفاوت (فیزیک و شیمی) برنده جایزه نوبل شده است.

زمان اعلام اسامی برندگان جوایز نوبل ۲۰۲۵

دیروز، دوشنبه اسامی برندگان جایزه نوبل پزشکی اعلام شد و قرار است فردا چهارشنبه برنده جایزه نوبل شیمی اعلام شود. برنده جایزه ادبیات روز پنج‌شنبه نهم اکتبر/ ۱۷ مهر و برنده جایزه صلح روز جمعه دهم اکتبر/ ۱۸ مهر معرفی می‌شوند. دوشنبه سیزدهم اکتبر/ ۲۱ مهر نیز برنده جایزه علوم اقتصادی معرفی خواهد شد.

