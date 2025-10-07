معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان، از تغییر ساعات کاری ادارات استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مرضیه مهدوی، در تشریح جزییات ساعات کاری ادارات استان از روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه گفت: براساس تصمیمات اتخاذشده، از تاریخ ۱۶ مهرماه امسال، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان کرمان تغییر می کند.

وی ادامه داد: بر این اساس ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی، نهادها، بیمه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ تعیین شده و اجرای آن برای تمامی ادارات الزامی است.

مهدوی آغاز به کار بانک‌های استان برای ارائه خدمات به مشتریان را نیز از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح اعلام کرد و افزود: کارمندان بانک‌ها باید از ساعت ۷ صبح در محل حضور داشته باشند تا آماده خدمت‌رسانی باشند.

منبع: استانداری ‌کرمان