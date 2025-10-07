معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان، از تغییر ساعات کاری ادارات استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مرضیه مهدوی، در تشریح جزییات ساعات کاری ادارات استان از روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه گفت: براساس تصمیمات اتخاذشده، از تاریخ ۱۶ مهرماه امسال، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان کرمان تغییر می کند.

وی ادامه داد: بر این اساس ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی، نهادها، بیمه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ تعیین شده و اجرای آن برای تمامی ادارات الزامی است.

مهدوی آغاز به کار بانک‌های استان برای ارائه خدمات به مشتریان را نیز از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح اعلام کرد و افزود: کارمندان بانک‌ها باید از ساعت ۷ صبح در محل حضور داشته باشند تا آماده خدمت‌رسانی باشند.

منبع: استانداری ‌کرمان

برچسب ها: ساعات کار ، استانداری کرمان
خبرهای مرتبط
ساعت کار ادارات کرمان تا پایان شهریور تمدید شد
توضیحات مدیرکل بحران کرمان درباره تعطیل نشدن ادارات و مدارس در هوای ناسالم امروز 
تمدید محدودیت ساعات کاری ادارات و بانک‌های استان کرمان تا ۳۱ شهریور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
-
ناشناس
۱۰:۳۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
کل کشور پنج شنبه ها تعطیل شده فقط استانداری کرمان تافته جدا بافته شده
۰
۰
پاسخ دادن
از گران‌فروشی تا سد معبر؛ بازار بم زیر ذره‌بین مسئولان قضایی و اجرایی
جشنواره ملی نان کرمان، میزبان بیش از ۸۰۰ نفر از ۳۱ استان کشور
آخرین اخبار
جشنواره ملی نان کرمان، میزبان بیش از ۸۰۰ نفر از ۳۱ استان کشور
از گران‌فروشی تا سد معبر؛ بازار بم زیر ذره‌بین مسئولان قضایی و اجرایی
کلاهبرداری ۵۰۰ میلیاردی حوزه رمز ارز‌ها
تغییر ساعات کاری ادارات استان کرمان از ۱۶ مهرماه
برگزاری جشنواره‌ای برای نان