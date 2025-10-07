باشگاه خبرنگاران جوان - خوزه مورینیو مدعی است که پنج بازیکن او پیش از بازی با پورتو با بحران عزت نفس روبهرو شدهاند. مورینیو برای تساوی مقابل پورتو عذرخواهی نمیکند، زیرا یک امتیاز مهم از این تساوی بدون گل گرفته است.
مورینیو درباره بازی با پورتو گفت: بنفیکا ویژگیهای خاص خودش را دارد. در پورتو هم بازیکنان سریعی مانند اسب بخار حضور دارند که در خط حمله قوی هستند. ما چنین بازیکنی نداریم. باید خطر ایجاد میکردیم و بازی را رها نمیکردیم. در حال حاضر، تیم از اعتماد به نفس پایینی رنج میبرد. متوجه شدم که پنج بازیکن به اعتماد به نفس نیاز دارند، چون دیدم که در بازی با پورتو از بحران نبود اعتماد به نفس زنج میبرند. ما باید برنده شویم و نباید بازی را واگذار کنیم.
سرمربی بنفیکا یادآور شد: وقتی در یک بازی چنین فشاری روی شما قرار میگیرد، مدیریت و تصمیم گیری سخت میشود. پورتو این فشار را نداشت و هیچ ریسکی در این بازی نکرد. آنها بازیکن به بازیکن تعویض میکردند. ما نقطه ضعف بزرگی داشتیم. من به عنوان یک مربی وظیفه خود را انجام دادم، اما این نتیجهای نبود که میخواستم. تاریخ تغییر نمیکند و من همواره قدردان پورتو هستم. من در این بازی کاملا آرام بودم و روی کارم و کمک به تیمم تمرکز کردم.
مورینیو بین ژانویه ۲۰۰۲ تا ژوئن ۲۰۰۴ در ۱۲۷ بازی هدایت پورتو را برعهده داشت و تبدیل به اسطوره این تیم شد. او اکنون سرمربی تیم منفور طرفدارانی است که زمانی او را میستودند.