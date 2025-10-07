باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی در حاشیه مراسم روز جهانی اسکان بشر در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح مسکن استیجاری اظهار داشت: روند شناسایی این واحدهای مسکونی در قالب طرح مسکن استیجاری آغاز شده و مدیران کل بازدیدهای خود را شروع کرده اند.

وی ادامه داد: کاهش قیمتی که در بخش مسکن رخ داده و این کاهش قیمت به طور عمده مربوط به واحد‌هایی است که با هدف سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری عرضه شده‌اند، زیرا این واحد‌ها در شرایط فعلی بازار، خریدار هدف خود را پیدا نمی‌کنند. برای ارائه آمار دقیق از میزان این کاهش قیمت، نیاز به تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده از سامانه‌های مربوطه است.

او با بیان اینکه مسئول رسیدگی به خسارت های ساختمانی بر اثر جنگ 12 روزه در تهران، مسئولیت رسیدگی به خسارات بر عهده شهرداری است وبرای جمع‌آوری آمار دقیق واحد‌های آسیب‌دیده در شهر‌های دیگر، مقرر شد استعلام نهایی از سازمان مدیریت بحران صورت گیرد تا از تناقض آماری جلوگیری شود.

طاهرخانی اظهار کرد: بخش عمده تعمیرات در مناطق آسیب‌دیده یا به اتمام رسیده و یا در حال اجرا است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازسازی و مقاوم‌سازی نیز در دستور کار قرار دارد.



معاون مسکن و ساختمان، در ادامه پیگیری‌های خود، وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی گفت: عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام اجاره مطلوب بوده است. بر اساس آمار‌های منتشر شده در سامانه، از مجموع ۱۰۸۱ هزار فقره سهمیه وام اجاره تعیین شده، تقریباً ۴۳ هزار فقره پرداخت شده استپس از بررسی وام اجاره، تمرکز گفت‌و‌گو‌ها به وضعیت پرداخت تسهیلات ساخت منتقل شد.