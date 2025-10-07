باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور ـ امروز سه شنبه همایش دهیاران همیار پلیس راه خوزستان با حضور معاون دهیاری های وزیر کشور، نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری، معاون عمرانی استانداری، سایر مسئولین استانی، دهیاران و بخشداران و تعدادی از فرمانداران و با حضور ویژه رئیس پلیس راه خوزستان در سالن اجتماعات شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد.

سرهنگ رحیمی رئیس پلیس راه استان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت حوادث رانندگی در راههای روستایی استان و بیان این نکته که استان خوزستان رتبه اول کشور از حیث راههای روستایی را به خود اختصاص داده، خواستار مشارکت بخشداران و دهیاران در بهبود زیرساخت های ترافیکی و ارتقا فرهنگ ترافیک کاربران ترافیکی روستایی که جز گروههای آسیب پذیر می باشند، شد.

او افزود: با توجه به افزایش ۴ درصدی تصادفات فوتی در ۶ ماه اول امسال، روزانه بیش از ۱۰۰ تيم گشت پلیس راه محورهاي استان را رصد و با هر گونه تخلف رانندگی از جمله سبقت، سرعت و انحراف به چپ برخورد می کنند.

به گفته رئیس پلیس راه خوزستان خودروهای مرتکب تخلفات حادثه آفرین به مدت ۷۲ساعت توقیف می گردند.

سرهنگ رحیمی با اشاره به افزایش تصادفات در محورهای استان، خواستار رعایت بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان شد.

در پایان مراسم طی آیینی با اهدا لوح و کلاه ایمنی(به صورت نمادین) از دهیارانی که در طرح های مشترک از قبیل گشت های دهیاران همیار پلیس، با پلیس راه همکاری نموده بودند، تجلیل و تقدیر شد.