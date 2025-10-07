باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر جعفر میعادفر که روز سه شنبه به منظور بررسی وضعیت ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و ارتقا زیرساخت‌های اورژانس؛ به استان بوشهر سفر کرده‌است در نشست با مسئولان استان بوشهر افزود: توجه ویژه دولت به حوزه فوریت‌های پزشکی موجب تسریع در تامین تجهیزات، افزایش نیروی انسانی و بهبود زیرساخت‌ها شده است.

وی اظهار کرد: با همکاری نزدیک دولت، برنامه‌ریزی‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات اورژانس ادامه خواهد داشت و این حمایت‌ها انگیزه مضاعفی برای پرسنل اورژانس در ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم کرده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور، با اشاره به آمار حوادث ترافیکی ادامه داد: سالانه حدود ۲۰ هزار نفر جان خود را در این حوادث از دست می‌دهند و بیش از ۸۰۰ هزار نفر دچار مصدومیت‌های ناشی از سوانح جاده‌ای می‌شوند که ضرورت اتخاذ تدابیر فوری و سیاست‌های پیشگیرانه را دوچندان می‌کند.

وی بر اهمیت پیشگیری و همکاری بین بخشی همه دستگاه‌های مسئول تأکید و اضافه کرد: مهمترین چالش امروز، ضعف آگاهی عمومی و رعایت نکردن توصیه‌های ایمنی است که تلفات و آسیب‌های انسانی را افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان اورژانس کشور از مردم خواست، توصیه‌های ایمنی و مراقبت فردی را جدی بگیرند تا از بروز چنین وقایعی تا حد امکان جلوگیری شود.

میعادفر با اشاره به وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز اورژانس استان بوشهر افزود: در آزمون استخدامی اخیر، مجوز جذب ۱۱۵ نفر نیروی جدید برای اورژانس استان بوشهر صادر شد و در سطح کشور نیز حدود ۵ هزار و ۵۰۰ نفر به ناوگان امداد اورژانسی افزوده خواهند شد که امیدواریم بهبود قابل توجهی در خدمت‌رسانی اورژانس ایجاد شود.

وی با اشاره به فرسودگی آمبولانس‌ها و کمبود امکانات لجستیکی اورژانس بوشهر بیان کرد: جلساتی با استانداری‌ و دانشگاه‌ علوم پزشکی برگزار شده تا با سرعت، بخشی از کمبودهای اورژانس برطرف شود.

