طبق اعلام واتیکان پاپ آمریکایی در پایان ماه نوامبر به ترکیه و لبنان سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - واتیکان روز سه‌شنبه اعلام کرد که پاپ لئو، رهبر کاتولیک های جهان در پایان ماه نوامبر به ترکیه و لبنان سفر خواهد کرد. این سفر، اولین دیدار خارج از ایتالیا رهبر جدید کلیسای کاتولیک با ۱.۴ میلیارد عضو در سراسر جهان خواهد بود.

لئو، که اولین پاپ آمریکایی است، از ۲۷ تا ۳۰ نوامبر از ترکیه دیدار خواهد کرد و سپس از ۳۰ نوامبر تا ۲ دسامبر به لبنان خواهد رفت. انتظار می‌رود او در این سفر درباره وضعیت دشوار مسیحیان در خاورمیانه صحبت کرده و برای صلح در سراسر منطقه درخواست کند.

منبع: رویترز