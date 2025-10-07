طبق اعلام واتیکان پاپ آمریکایی در پایان ماه نوامبر به ترکیه و لبنان سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - واتیکان روز سه‌شنبه اعلام کرد که پاپ لئو، رهبر کاتولیک های جهان در پایان ماه نوامبر به ترکیه و لبنان سفر خواهد کرد. این سفر، اولین دیدار خارج از ایتالیا رهبر جدید کلیسای کاتولیک با ۱.۴ میلیارد عضو در سراسر جهان خواهد بود.

لئو، که اولین پاپ آمریکایی است، از ۲۷ تا ۳۰ نوامبر از ترکیه دیدار خواهد کرد و سپس از ۳۰ نوامبر تا ۲ دسامبر به لبنان خواهد رفت. انتظار می‌رود او در این سفر درباره وضعیت دشوار مسیحیان در خاورمیانه صحبت کرده و برای صلح در سراسر منطقه درخواست کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: پاپ ، رهبر کاتولیک های جهان ، ترکیه
خبرهای مرتبط
تخلیه گردشگران از کشور‌های جنوب اروپا در پی آتش‌سوزی‌های جنگلی + تصاویر
رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار پایان همه گیری خشونت مسلحانه در آمریکا شد
پاپ لئو پیش از نشست ترامپ و پوتین خواستار آتش‌بس شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موشک ضدناوشکن قدر-۳۸۰ ایران می‌تواند «جهنمی» برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد کند
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
دو دهه دروغ هسته‌ای
طلای جهانی به بالاترین قیمت خود در تاریخ رسید
ونزوئلا، میدان تازه نبرد سرد میان چین و آمریکا
نماینده پارلمان اروپا: در بازداشت اسرائیل از آب و دارو محروم بودیم
آتش‌بس در حلب سوریه برقرار شد
ترامپ: حماس در حال توافق بر سر مسائل «بسیار مهمی» است
شرط ترامپ برای ارسال «تاماهاوک» به اوکراین
آخرین اخبار
درخواست ایران از جامعه جهانی برای کمک مالی به پناهندگان افغان
طالبان در نشست مسکو؛ موافق با نابودی داعش و مخالف با پایگاه‌های خارجی
رشد ۱۰۰ درصدی صادرات طیور ایران به افغانستان از مرز دوغارون
اعتراف هلند: اروپا هیچ مدرکی علیه روسیه درباره پهپادها ندارد
مقاومت فلسطین: اسرائیل در نابودی ما شکست خورد
توضیح قطر درباره مذاکرات شرم‌الشیخ: اسرائیل مسئول تداوم جنگ است
فعال ایتالیایی ناوگان صمود، مسلمان شد
مکرون باید انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار کند
کنگره خواستار فشار بر اسرائیل برای آزادی ۲۱ فعال آمریکایی شد
مخالفت جدی روسیه با استقرار نیروی ثالت در افغانستان
ممانعت از حضور شرکت‌های اسرائیلی در نمایشگاه هوایی دبی
نسل‌کشی در غزه؛ قتل‌عام ۶۶ هزار فلسطینی طی دو سال
هفتمین نشست «فرمت مسکو» با حضور طالبان و سایه بازگشت آمریکا به بگرام آغاز شد
اسرائیل ۱۳۱ فعال کاروان کمک‌رسانی را به اردن فرستاد
ادامه تعطیلی دولت موجب کمبود کارکنان و اخلال در فرودگاه‌های آمریکا شد
شرط ترامپ برای ارسال «تاماهاوک» به اوکراین
نخست‌وزیر کانادا امروز به کاخ سفید می‌رود
کاخ سفید اظهارات ترامپ در مورد تعدیل نیرو را تکذیب کرد
بدون سلاح و پول آمریکا، جنگ اسرائیل علیه غزه، لبنان و ایران رخ نمی‌داد
هشدار پادشاه اردن به ترامپ نسبت به تشدید تنش در کرانه باختری
۳ زخمی در پی سقوط بالگرد پزشکی در بزرگراه در آمریکا
موافقت اروپا با محدودیت‌های سفر برای دیپلمات‌های روسیه
موشک ضدناوشکن قدر-۳۸۰ ایران می‌تواند «جهنمی» برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد کند
طلای جهانی به بالاترین قیمت خود در تاریخ رسید
روند صعودی قیمت نفت همچنان ادامه دارد
ترامپ در حال قطع مذاکرات با ونزوئلا است
تمدید تعلیق پرواز‌های هواپیمایی ایتالیا به تل‌آویو
کمک نظامی ۲۱.۷ میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل از آغاز جنگ غزه
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد