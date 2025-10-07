باشگاه خبرنگاران جوان- معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی ایران گفت: جامعه بینالمللی باید با توجه به سهم مسؤولیت خود، کمکهای متناسبی را به طرحهای در حال اجرا برای مهاجران افغان در ایران اختصاص دهد.
سید محمد بطحایی در حاشیه هفتاد و ششمین نشست سالانه کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان در ژنو در دیدار با کیم الینگ مشاور ارشد مدیرکل سازمان بین المللی مهاجرت به خدمات برجسته ایران به پناهجویان افغانستانی اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران علیرغم تحریمهای ظالمانه یکجانبه، در چند دهه اخیر خدمات برجستهای را به پناهجویان افغان ارائه کرده و امیدوار است که جامعه بین المللی، کمکهای متناسبی را به طرحهای ایران برای میزبانی از مهاجران افغان اختصاص دهد.
وی همچنین درباره ساماندهی اتباع خارجی مقیم ایران گزارشی را ارائه کرد.
مشاور ارشد مدیرکل سازمان بین المللی مهاجرت هم در این دیدار با قدردانی از اقدامات ایران در میزبانی از اتباع افغانستانی گفت: چالش اصلی سازمان ملل متحد در پیشبرد طرحها برای یاریرسانی به پناهجویان، کاهش میزان کمک کشورهای کمک کننده است.