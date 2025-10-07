معاون وزیر کشور ایران در دیدار با نماینده ارشد سازمان بین‌المللی مهاجرت، با اشاره به خدمات برجسته ایران به پناهندگان افغان، خواستار تخصیص کمک‌های مالی متناسب از سوی جامعه بین‌المللی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی ایران گفت: جامعه بین‌المللی باید با توجه به سهم مسؤولیت خود، کمک‌های متناسبی را به طرح‌های در حال اجرا برای مهاجران افغان در ایران اختصاص دهد.

سید محمد بطحایی در حاشیه هفتاد و ششمین نشست سالانه کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان در ژنو در دیدار با کیم الینگ مشاور ارشد مدیرکل سازمان بین المللی مهاجرت به خدمات برجسته ایران به پناهجویان افغانستانی اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران علیرغم تحریم‌های ظالمانه یکجانبه، در چند دهه اخیر خدمات برجسته‌ای را به پناهجویان افغان ارائه کرده و امیدوار است که جامعه بین المللی، کمک‌های متناسبی را به طرح‌های ایران برای میزبانی از مهاجران افغان اختصاص دهد.

وی همچنین درباره ساماندهی اتباع خارجی مقیم ایران گزارشی را ارائه کرد.

مشاور ارشد مدیرکل سازمان بین المللی مهاجرت هم در این دیدار با قدردانی از اقدامات ایران در میزبانی از اتباع افغانستانی گفت: چالش اصلی سازمان ملل متحد در پیشبرد طرح‌ها برای یاری‌رسانی به پناهجویان، کاهش میزان کمک کشور‌های کمک کننده است.

برچسب ها: کمک به پناهجویان ، مهاجرین افغانستانی مقیم ایران ، ساماندهی اتباع
خبرهای مرتبط
بازگشت بیش از یک هزار و نهصد مهاجر افغانستانی از ایران
طالبان:
کمک‌های فوری بین‌المللی برای مهاجران بازگشته به افغانستان ضروری است
ایران تامین کننده نیازهای پناهجویان خارجی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موشک ضدناوشکن قدر-۳۸۰ ایران می‌تواند «جهنمی» برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد کند
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
دو دهه دروغ هسته‌ای
طلای جهانی به بالاترین قیمت خود در تاریخ رسید
ونزوئلا، میدان تازه نبرد سرد میان چین و آمریکا
نماینده پارلمان اروپا: در بازداشت اسرائیل از آب و دارو محروم بودیم
آتش‌بس در حلب سوریه برقرار شد
ترامپ: حماس در حال توافق بر سر مسائل «بسیار مهمی» است
شرط ترامپ برای ارسال «تاماهاوک» به اوکراین
آخرین اخبار
درخواست ایران از جامعه جهانی برای کمک مالی به پناهندگان افغان
طالبان در نشست مسکو؛ موافق با نابودی داعش و مخالف با پایگاه‌های خارجی
رشد ۱۰۰ درصدی صادرات طیور ایران به افغانستان از مرز دوغارون
اعتراف هلند: اروپا هیچ مدرکی علیه روسیه درباره پهپادها ندارد
مقاومت فلسطین: اسرائیل در نابودی ما شکست خورد
توضیح قطر درباره مذاکرات شرم‌الشیخ: اسرائیل مسئول تداوم جنگ است
فعال ایتالیایی ناوگان صمود، مسلمان شد
مکرون باید انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار کند
کنگره خواستار فشار بر اسرائیل برای آزادی ۲۱ فعال آمریکایی شد
مخالفت جدی روسیه با استقرار نیروی ثالت در افغانستان
ممانعت از حضور شرکت‌های اسرائیلی در نمایشگاه هوایی دبی
نسل‌کشی در غزه؛ قتل‌عام ۶۶ هزار فلسطینی طی دو سال
هفتمین نشست «فرمت مسکو» با حضور طالبان و سایه بازگشت آمریکا به بگرام آغاز شد
اسرائیل ۱۳۱ فعال کاروان کمک‌رسانی را به اردن فرستاد
ادامه تعطیلی دولت موجب کمبود کارکنان و اخلال در فرودگاه‌های آمریکا شد
شرط ترامپ برای ارسال «تاماهاوک» به اوکراین
نخست‌وزیر کانادا امروز به کاخ سفید می‌رود
کاخ سفید اظهارات ترامپ در مورد تعدیل نیرو را تکذیب کرد
بدون سلاح و پول آمریکا، جنگ اسرائیل علیه غزه، لبنان و ایران رخ نمی‌داد
هشدار پادشاه اردن به ترامپ نسبت به تشدید تنش در کرانه باختری
۳ زخمی در پی سقوط بالگرد پزشکی در بزرگراه در آمریکا
موافقت اروپا با محدودیت‌های سفر برای دیپلمات‌های روسیه
موشک ضدناوشکن قدر-۳۸۰ ایران می‌تواند «جهنمی» برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد کند
طلای جهانی به بالاترین قیمت خود در تاریخ رسید
روند صعودی قیمت نفت همچنان ادامه دارد
ترامپ در حال قطع مذاکرات با ونزوئلا است
تمدید تعلیق پرواز‌های هواپیمایی ایتالیا به تل‌آویو
کمک نظامی ۲۱.۷ میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل از آغاز جنگ غزه
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد