باشگاه خبرنگاران جوان - پیکارهای وزنهبرداری قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان با پیکارهای دسته ۸۸ کیلوگرم پیگیری میشود. در این دسته ایلیا صالحیپور نماینده ایران است که جدال سختی با نمایندگان کلمبیا، کرهشمالی، چین و مولداوی دارد.
ایلیا صالحیپور از جوانان نسل امید وزنهبرداری ایران به شمار میرود که مدال نقره جوانان آسیا و برنز دوضرب قهرمانی جهان را در کارنامه دارد.
صالحیپور از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه به وقت تهران در گروه A مسابقات دسته ۸۸ کیلوگرم به روی تخته خواهد رفت. در این گروه، ۱۱ وزنه بردار از آلمان، ایتالیا (۲نفر)، کره شمالی، کره جنوبی (۲نفر)، بحرین، ارمنستان، چین، مولداوی و کلمبیا حضور دارند.
یکی از چهرههای مطرح این دسته، لوپز لوپز کلمبیایی است. وی مدال نقره دسته ۸۹ کیلوگرم المپیک پاریس را در کارنامه دارد و مدعی شماره یک دسته ۸۸ کیلوگرم به شمار میرود.
زندگی لوپز کلمبیایی پر از چالشی است که میتواند برای هر مخاطبی جذاب باشد. او اهل چوگو در کلمبیا است که سالهای ابتدایی زندگی را در خانهای محقر و فقیرانه سپری کرد و تا چهارم ابتدایی بیشتر در چوگو نماند. او در محیط ناامن برخی از شهرهای کلمبیا تهدید و در نهایت مجبور به مهاجرت شد تا در شهر کالی نزد عمه خود زندگی را سپری کند. مهاجرت و آوارگی فقر را نصیب لوپز کرد تا وی در ۱۲ سالگی به خاطر کمک به خانواده مجبور به کار شود و در خیابان شیرینی فروشی کرد.
در این دسته روبو ماریو وزنهبردار مولداوی نیز حضور دارد. ماریو مدال برنز المپیک را کسب کرده است. میرمصطفی جوادی قهرمان جهان در دسته ۸۹ کیلوگرم به خاطر مصدذومیت مسابقات جهانی نروژ را از دست داد.
وانگ از کرهشمالی دیگر مدعی این دسته است که با رکورد ورودی ۳۸۰ کیلوگرم به فورده آمده است. رکورد ورودی صالحیپور در این دسته ۳۶۵ کیلوگرم است.