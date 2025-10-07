رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قرارداد‌های فوتبالی گفت: این موضوع جزو حوزه‌های نظارتی مهم سازمان است و اقدامات پیگیری آن آغاز شده است. بازرسی در این زمینه نیز انجام شده و تخلفات مشخص، به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی درباره ورود این سازمان به قرارداد‌های فوتبالی با دستمزد‌های نجومی و پرداخت به ارز‌های خارجی، گفت: این موضوع جزو حوزه‌های نظارتی مهم سازمان است و اقدامات پیگیری آن آغاز شده است. در گذشته و حال حاضر، سازمان بازرسی بر قرارداد‌های بازیکنان و مربیان با دستمزد‌های غیرمتعارف نظارت داشته است. پیگیری‌ها و همکاری مسئولان مربوطه نشان داده که برخی باشگاه‌ها قرارداد‌هایی خارج از چارچوب منعقد کرده‌اند. به همین منظور، فدراسیون فوتبال و مؤسسه مربوطه دستورالعملی برای سامان‌دهی قرارداد‌های بازیکنان تدوین و به همه باشگاه‌ها ابلاغ کرده‌اند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: قرار بود کارگروهی ناظر بر اجرای این دستورالعمل تشکیل شود، اما متأسفانه تاکنون این اقدام به طور کامل صورت نگرفته است و انتظار داریم مسئولین ذی‌ربط به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به قرارداد‌های بازیکنان و مربیان خارجی گفت: برای بازیکنان خارجی، الزام شده که افراد مورد نظر از توانایی و شایستگی لازم برخوردار باشند. بازرسی در این زمینه نیز انجام شده و تخلفات مشخص، به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است. موضوع اعزام افرادی که به همراه تیم‌های ورزشی به خارج از کشور می‌روند نیز تحت نظارت قرار دارد. بسیاری از این افراد تخصص لازم را ندارند و حضور آنها باعث افزایش غیرضروری هزینه‌ها می‌شود. همچنین بر فعالیت مدیران برنامه و واسطه‌ها نظارت می‌کنیم تا از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و ورود فساد جلوگیری شود. همکاران ما در بخش‌های مختلف، به طور مستمر بر عملکرد باشگاه‌ها نظارت دارند تا شفافیت در فعالیت‌ها افزایش یابد و موجبات نارضایتی مردم ایجاد نشود.

وی ادامه داد: از دیگر موارد مورد توجه سازمان بازرسی، نحوه جذب بازیکنان و مربیان خارجی بوده است. در این خصوص سعی شد دستورالعملی تعیین شود تا بازیکنان خارجی که به کار گرفته می‌شود از توانایی لازم برخوردار باشد، زیرا مشاهده می‌شود که بازیکن خارجی گرفته‌ایم و تنها در چند بازی آن هم در دقایق پایانی به زمین بازی رفته‌اند، بدون آنکه عملکرد مؤثری داشته باشند. در این زمینه نیز دستورالعمل مشخصی تدوین شده تا جذب بازیکنان خارجی با ضوابط مشخص و بر اساس شایستگی فنی و نیاز باشگاه صورت گیرد.

برچسب ها: سازمان بازرسی ، تخلف فوتبالی ، فوتبالیست های خارجی
خبرهای مرتبط
اخطار سازمان بازرسی به بانک‌ها در خصوص ارائه تسهیلات فرزندآوری و ازدواج
ابطال ثبت سفارش برنج و واگذاری مجوز به واردکنندگان توانمند
تاکید رییس قوه قضاییه برای همکاری سازمان بازرسی با کمیسیون اصل ۹۰
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آستان قدس تکلیفی برای برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) ندارد/ مجلس نمی تواند ایرادی به آنها بگیرد
پرسپولیس چهارمین تیم آسیا؛ سقوط ۱۳ پله‌ای استقلال
عزت‌الهی: از بازی با تیم‌های بزرگ استقبال می‌کنیم/ روسیه ما را به چالش می‌کشد
استیلی: احوال فوتبال ایران خوب نیست/ مشکل اصلی ما سوء مدیریت است
خداحافظی ورزشگاه تختی با بازی‌های لیگ برتر
تنزل جایگاه نوشاد و بنیامین و صعود ۳۰پله‌ای یک نوجوان
جایگزینی ایده‌آل برای آموریم
پروژه ۱۰ ساله در بایرن/ اولیسه تا ۲۰۳۱ در مونیخ می‌ماند
اتفاقی عجیب برای پیکان؛ تیم تهرانی در کرج میزبانی می‌کند؟
حیدریان رسما سرمربی تیم فوتسال استقلال شد
آخرین اخبار
ورود سازمان بازرسی کل کشور به قرارداد فوتبالیست‌های خارجی/ تخلفات به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است
دوئل قهرمان ایرانی با پسرک شیرینی فروش
داوری: ساخت کمپ تیم‌های ملی بسکتبال از هفته آینده آغاز می‌شود
برنامه ۶ ماهه دوم فوتسال ایران اعلام شد
مورینیو: ۵ نفر از بازیکنانم اعتماد به نفس نداشتند
خسروی وفا: نگاه کمیته به روئینگ حمایتی است
پرسپولیس چهارمین تیم آسیا؛ سقوط ۱۳ پله‌ای استقلال
برگزاری نخستین همایش بین المللی و دومین همایش ملی صلح و ورزش ایران
دنیامالی: برنامه جامع موفقیت در المپیک طراحی شده است
حیدریان رسما سرمربی تیم فوتسال استقلال شد
استیلی: احوال فوتبال ایران خوب نیست/ مشکل اصلی ما سوء مدیریت است
دبیر: برنامه ۸ ساله فدراسیون کشتی تا المپیک ۲۰۳۲ است
ثبت مسابقات نجات‌غریق قهرمانی کشور در تقویم فدراسیون جهانی
رقابت قهرمانی دوچرخه سواری تریال کشور در بوستان آب و آتش
نابودی ورزش فلسطین و مقاومت قهرمانان المپیک
مقاومت در مقابل وسوسه سعودی با یورو‌های صعودی
پسندیده: نقش روستاییان و عشایر در توسعه پایدار کشور مهم است
صعود محمدعلی پردل به نیمه‌نهایی مسابقات هی‌بال قهرمانی آسیا / مدال برنز مسجل شد
حردانی یک ماه دور از میادین؟
صدیقی: ۶ سانداکار در ریاض داریم/ با تلفیقی از جوانان و با تجربه‌ها به موفقیت امیدواریم
پروژه ۱۰ ساله در بایرن/ اولیسه تا ۲۰۳۱ در مونیخ می‌ماند
افزایش تنش میان PSG و خروس‌ها
عزت‌الهی: از بازی با تیم‌های بزرگ استقبال می‌کنیم/ روسیه ما را به چالش می‌کشد
خواجوند: وای‌کرو پسران آماده اجرای درخشان هستند/ امیدوارم اصلاحات به موقع انجام شود
هری کین در رویای کسب توپ طلا
ائتلاف مهرعلی‌ها برای میزبانی یک رویداد بین المللی
تنزل جایگاه نوشاد و بنیامین و صعود ۳۰پله‌ای یک نوجوان
خداحافظی ورزشگاه تختی با بازی‌های لیگ برتر
آستان قدس تکلیفی برای برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) ندارد/ مجلس نمی تواند ایرادی به آنها بگیرد
اگر پدیده مصدوم نمی‌شد، چه می‌شد؟