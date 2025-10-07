باشگاه خبرنگاران جوان - ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی درباره ورود این سازمان به قرارداد‌های فوتبالی با دستمزد‌های نجومی و پرداخت به ارز‌های خارجی، گفت: این موضوع جزو حوزه‌های نظارتی مهم سازمان است و اقدامات پیگیری آن آغاز شده است. در گذشته و حال حاضر، سازمان بازرسی بر قرارداد‌های بازیکنان و مربیان با دستمزد‌های غیرمتعارف نظارت داشته است. پیگیری‌ها و همکاری مسئولان مربوطه نشان داده که برخی باشگاه‌ها قرارداد‌هایی خارج از چارچوب منعقد کرده‌اند. به همین منظور، فدراسیون فوتبال و مؤسسه مربوطه دستورالعملی برای سامان‌دهی قرارداد‌های بازیکنان تدوین و به همه باشگاه‌ها ابلاغ کرده‌اند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: قرار بود کارگروهی ناظر بر اجرای این دستورالعمل تشکیل شود، اما متأسفانه تاکنون این اقدام به طور کامل صورت نگرفته است و انتظار داریم مسئولین ذی‌ربط به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به قرارداد‌های بازیکنان و مربیان خارجی گفت: برای بازیکنان خارجی، الزام شده که افراد مورد نظر از توانایی و شایستگی لازم برخوردار باشند. بازرسی در این زمینه نیز انجام شده و تخلفات مشخص، به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است. موضوع اعزام افرادی که به همراه تیم‌های ورزشی به خارج از کشور می‌روند نیز تحت نظارت قرار دارد. بسیاری از این افراد تخصص لازم را ندارند و حضور آنها باعث افزایش غیرضروری هزینه‌ها می‌شود. همچنین بر فعالیت مدیران برنامه و واسطه‌ها نظارت می‌کنیم تا از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و ورود فساد جلوگیری شود. همکاران ما در بخش‌های مختلف، به طور مستمر بر عملکرد باشگاه‌ها نظارت دارند تا شفافیت در فعالیت‌ها افزایش یابد و موجبات نارضایتی مردم ایجاد نشود.

وی ادامه داد: از دیگر موارد مورد توجه سازمان بازرسی، نحوه جذب بازیکنان و مربیان خارجی بوده است. در این خصوص سعی شد دستورالعملی تعیین شود تا بازیکنان خارجی که به کار گرفته می‌شود از توانایی لازم برخوردار باشد، زیرا مشاهده می‌شود که بازیکن خارجی گرفته‌ایم و تنها در چند بازی آن هم در دقایق پایانی به زمین بازی رفته‌اند، بدون آنکه عملکرد مؤثری داشته باشند. در این زمینه نیز دستورالعمل مشخصی تدوین شده تا جذب بازیکنان خارجی با ضوابط مشخص و بر اساس شایستگی فنی و نیاز باشگاه صورت گیرد.