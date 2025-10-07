باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رفع تصرف در لرستان نقش مهمی در حفظ محیط زیست، امنیت قضایی، عدالت اجتماعی و بهره‌وری اقتصادی دارد.

اخبار متعدد در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که استان لرستان همواره در صدر فهرست مناطقی بوده است که اراضی آن مورد تصرف غیرقانونی قرار گرفته‌اند، اما هم دولت، هم مراجع قضایی و هم مردم در رفع تصرف تلاش‌هایی انجام داده‌اند.

رفع تصرف ۶۳۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در لرستان

یگان حفاظت اراضی کشاورزی لرستان در شش‌ ماهه نخست امسال ۶۳۴ مورد تغییر کاربری غیرمجازرا قلع و قمع کرد.

سرهنگ مسلم مویدی فرمانده یگان حفاظت استان گفت: این اقدامات با همکاری نهادهای مرتبط و با هدف حفظ اراضی کشاورزی و پیشگیری از تصرفات غیرقانونی انجام شده است و این روند قاطعانه ادامه خواهد داشت.

در پایان، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان لرستان از سربازان نمونه در حوزه حفاظت از اراضی قدردانی کرده و گفت: این عزیزان با تلاش و فداکاری در زمینه حفظ و صیانت از اراضی، نقش موثری در تحقق اهداف یگان ایفا کرده‌اند.

رفع تصرف اراضی در لرستان نه تنها یک ضرورت قانونی و قضایی، بلکه امری است مهم برای حفاظت از منابع طبیعی، عدالت اجتماعی، و اقتصاد روستایی و شهری. اقدامات گسترده‌ای در این استان انجام شده‌اند و بخشی از مشکلات مرتفع شده، اما همچنان کارهای زیادی باقی مانده است.