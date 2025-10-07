شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودرو طرح مادران شرکت سایپا خودروی ساینا GIX دوگانه ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت نام خودرو طرح مادران، یکی از طرح‌های حمایتی دولت برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری است. بر اساس این طرح مادرانی که فرزند دوم و یا بیشتر آنها، پس از تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشد، می‌توانند در قرعه کشی خودرو طرح مادران شرکت کرده و در صورت برنده شدن، یک دستگاه خودرو با قیمت مصوب دولتی دریافت کنند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از متقاضیانی که خودروی ساینا GIX دوگانه ثبت نام کردند؛ نتوانستند خودروی خود را دریافت کنند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام بر دوستان عزیز بخش شهروند خبرنگارعرض خدا قوت خدمت شما بزرگواران من موضوعی داشتم که از شما بزرگواران استدعا دارم به عنوان گوش و زبان ملت، از مسئولان ذیربط پیگیری بفرمایید.اهل استان کرمان و دیار حاج قاسم عزیز هستم. سال گذشته از طریق طرح جوانی جمعیت شرکت سایپا برای خودروی ساینا GIX دوگانه ثبت نام کردم و ۲۲۵ میلیون رو همون موقع پرداخت کردم. بر اساس قرارداد بین شرکت و مشتری مقرر بود هفته پایانی تیرماه امسال خودروی مربوطه تحویل شه. اما زمان تکمیل وجه رو اوایل مرداد امسال گذاشتند که انجام شد. الان نزدیک به دو ماه از تکمیل وجه ثبت نام گذشته، اما با وجود پرداخت از سوی ما متاسفانه این شرکت پاسخگو نیست.

