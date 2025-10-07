مدیرعامل انجمن خیرین مسکن‌ساز فارس از مردم و خیرین دعوت به مشارکت در ساخت پروژه‌ی کوثر دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در روز‌هایی که تأمین مایحتاج برای برخی خانواده‌ها مشکل است انجمن خیرین مسکن ساز تلاش می‌کند تا مشکل مسکن این اقشار را مرتفع کند.

مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه تبدیل شده، انجمن خیرین مسکن‌ساز فارس با مدیریت عباس خالقداری بار دیگر گام مؤثری در مسیر تأمین سرپناه برای نیازمندان برداشته است.

خالقداری در جمع خبرنگاران از آغاز پروژه‌ی جدیدی به نام کوثر در شهر شیراز خبر داد و گفت: پروژه‌ی کوثر با هدف ساخت واحد‌های مسکونی ایمن و آبرومند برای خانواده‌های حداقل دارای دو عضو معلول در حال اجراست. 

او افزود: زمین پروژه توسط اداره کل راه و شهرسازی تأمین شده و طراحی فنی و مطالعات اجرایی به پایان رسیده است. در حال حاضر پروژه آماده بتن فونداسیون است مهم‌ترین نیاز ما همراهی خیرین نیک‌اندیش برای تأمین منابع مالی و تسریع در روند عملیات ساخت است.

خالقداری با اشاره به عملکرد موفق انجمن خیرین مسکن‌ساز فارس در سال‌های اخیر افزود: با همت خیرین شریف استان فارس، تاکنون صد‌ها خانواده بی‌سرپناه در نقاط مختلف استان صاحب خانه شده‌اند. 

او اضافه کرد: تجربه نشان داده است که وقتی خیرین پای کار می‌آیند، معجزه‌ی مسکن‌سازی رقم می‌خورد. ما باور داریم که خانه، تنها چهاردیواری نیست؛ امنیت، آرامش و عزت نفس انسان‌هاست.

خالقداری با بیان اینکه هر کمک کوچک می‌تواند نقش بزرگی در تحقق این هدف داشته باشد، گفت: در پروژه‌ی کوثر هر واحد مسکونی نمادی از همدلی است. حتی کمک‌های جزئی، مصالح، نیروی انسانی یا حمایت‌های فنی نیز می‌تواند بخشی از این کار خیر باشد. ما آماده‌ایم در‌های انجمن را به روی تمام نیکوکاران و سازمان‌های همدل بگشاییم.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن‌ساز فارس در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که هیچ خانواده‌ای در استان فارس بدون سقف نماند. با مشارکت شما خیرین عزیز، باردیگر پروژه‌ی کوثر می‌تواند الگویی موفق از همکاری مردمی در حوزه‌ی مسکن باشد. امروز فرصتی است تا با هم، امید را بسازیم.

لازم به ذکر است علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در این طرح نیکوکارانه می‌توانند با دفتر انجمن خیرین مسکن‌ساز فارس در شیراز تماس حاصل کنند.

برچسب ها: همدلی و حمایت مدیران ، اقشار کم درآمد ، خیرین مسکن ساز
خبرهای مرتبط
انجمن خیرین مسکن ساز در همه استان های کشور فعال است
آیت‌الله دژکام:
منافع ملی را بر منفعت فردی ترجیح دهیم
احداث 155 واحد مسکن برای محرومین در اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شیراز اکسپو زمینه ساز رشد اقتصادی ایران و استان فارس است
ثبت رسمی مراسم دیگ جوشان روستای فشان در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور
فصل نخست سری جدید کاوش‌های ملیان بیضا
هشدار پلیس فارس از آمار نگران‌کننده عدم استفاده از کلاه ایمنی
رودخانه چنارراهدار، محور تحول شهری شیراز
آینده‌ای روشن برای اقشار کم درآمد/ همدلی و حمایت مردم در پروژه‌های خیرین مسکن ساز فارس
آخرین اخبار
آینده‌ای روشن برای اقشار کم درآمد/ همدلی و حمایت مردم در پروژه‌های خیرین مسکن ساز فارس
رودخانه چنارراهدار، محور تحول شهری شیراز
ثبت رسمی مراسم دیگ جوشان روستای فشان در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور
فصل نخست سری جدید کاوش‌های ملیان بیضا
هشدار پلیس فارس از آمار نگران‌کننده عدم استفاده از کلاه ایمنی
شیراز اکسپو زمینه ساز رشد اقتصادی ایران و استان فارس است
برنامه ریزی برای توزیع بذر گندم؛ کشاورزان، هر چه سریع‌تر اقدام کنند