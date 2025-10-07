باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در روز‌هایی که تأمین مایحتاج برای برخی خانواده‌ها مشکل است انجمن خیرین مسکن ساز تلاش می‌کند تا مشکل مسکن این اقشار را مرتفع کند.

مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه تبدیل شده، انجمن خیرین مسکن‌ساز فارس با مدیریت عباس خالقداری بار دیگر گام مؤثری در مسیر تأمین سرپناه برای نیازمندان برداشته است.

خالقداری در جمع خبرنگاران از آغاز پروژه‌ی جدیدی به نام کوثر در شهر شیراز خبر داد و گفت: پروژه‌ی کوثر با هدف ساخت واحد‌های مسکونی ایمن و آبرومند برای خانواده‌های حداقل دارای دو عضو معلول در حال اجراست.

او افزود: زمین پروژه توسط اداره کل راه و شهرسازی تأمین شده و طراحی فنی و مطالعات اجرایی به پایان رسیده است. در حال حاضر پروژه آماده بتن فونداسیون است مهم‌ترین نیاز ما همراهی خیرین نیک‌اندیش برای تأمین منابع مالی و تسریع در روند عملیات ساخت است.

خالقداری با اشاره به عملکرد موفق انجمن خیرین مسکن‌ساز فارس در سال‌های اخیر افزود: با همت خیرین شریف استان فارس، تاکنون صد‌ها خانواده بی‌سرپناه در نقاط مختلف استان صاحب خانه شده‌اند.

او اضافه کرد: تجربه نشان داده است که وقتی خیرین پای کار می‌آیند، معجزه‌ی مسکن‌سازی رقم می‌خورد. ما باور داریم که خانه، تنها چهاردیواری نیست؛ امنیت، آرامش و عزت نفس انسان‌هاست.

خالقداری با بیان اینکه هر کمک کوچک می‌تواند نقش بزرگی در تحقق این هدف داشته باشد، گفت: در پروژه‌ی کوثر هر واحد مسکونی نمادی از همدلی است. حتی کمک‌های جزئی، مصالح، نیروی انسانی یا حمایت‌های فنی نیز می‌تواند بخشی از این کار خیر باشد. ما آماده‌ایم در‌های انجمن را به روی تمام نیکوکاران و سازمان‌های همدل بگشاییم.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن‌ساز فارس در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که هیچ خانواده‌ای در استان فارس بدون سقف نماند. با مشارکت شما خیرین عزیز، باردیگر پروژه‌ی کوثر می‌تواند الگویی موفق از همکاری مردمی در حوزه‌ی مسکن باشد. امروز فرصتی است تا با هم، امید را بسازیم.

لازم به ذکر است علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در این طرح نیکوکارانه می‌توانند با دفتر انجمن خیرین مسکن‌ساز فارس در شیراز تماس حاصل کنند.