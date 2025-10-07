رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از تغییر نرخ تعرفه مشاوران املاک وتعیین شدن آن براساس ارزش معاملات ملکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در نشست خبری امروز خود در خصوص تغییر نرخ تعرفه های مشاوران املاک  اظهار داشت: پیشنهاد اولیه  در خصوص تغییر نرخ تعرفه ها  مبهم بود و به دلیل اینکه قانون ارزش معاملاتی در تمام کشور یکسان نیست، مشکلاتی ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، در تهران و شهرستان‌های اطراف (مثل شهرری و ورامین) ارزش معاملاتی متفاوت است.

وی ادامه داد: قانون دلالان که در سال ۱۳، به اتمام می‌رسد، بر روند کار ما تاثیر منفی گذاشته و برخی موانع را ایجاد کرده است.

 او بیان کرد: بر اساس ۷۰ درصد موافقت‌هایی که با افراد مرتبط گرفته شده، تسویه حساب‌های مربوط به پیش نویس‌ها انجام شده است.

گودرزی گفت: هیئت عالی نظارت تصمیم گرفته تا برآورد قیمت‌ها در ۴۰۰ شهر انجام شود و یک ضریب برای ارزش معاملاتی درنظر گرفته شود. این ضریب باید به گونه‌ای باشد که هیچ شهرستانی کمتر از میانگین ارزش روز ملک قرار نگیرد.

 رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد:  مسأله دیگر، تعیین سقف ارزش معاملاتی و نحوه محاسبه آن است. بر اساس توضیحات ارائه شده، به نظر می‌رسد که کمیسیون‌های نظارت در حال کار بر روی تعیین یک ضریب مناسب برای ارزش معاملاتی هستند که می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در سطح شهرستان‌ها و مناطق مختلف کمک کند.

وی افزود:  تأکید بر استفاده از میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز ملک می‌تواند به عنوان یک معیار مناسب برای تعیین قیمت‌ها در نظر گرفته شود. این رویکرد می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند و از نوسانات شدید قیمت‌ها جلوگیری نماید.

او بیان کرد: به نظر می‌رسد که موضوعات مربوط به ارزش معاملاتی نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد و همکاری‌ها و جلسات مستمر می‌تواند به حل مشکلات موجود کمک کند. استفاده از شاخص‌های منطقه‌ای و میانگین ارزش معاملاتی می‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب در نظر گرفته شود. با رفع موانع قانونی و بهبود روش‌های محاسبه، می‌توان به ایجاد یک بازار عادلانه‌تر و شفاف‌تر کمک کرد.

برچسب ها: مسکن ، ساخت وساز
خبرهای مرتبط
تدوین سند تاب آوری شهر‌ها طی ۲۰ سال آینده
شناسایی واحدهای مسکن استیجاری آغاز شد/ واحدهای مسکونی سوداگران با کاهش قیمت روبرو شد+فیلم
محیط زیست و سکونتگاه‌های انسانی دو روی سکه‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات هشتمین دوره قرعه کشی محصولات ایران خودرو مشخص شد/ ثبت نام ۶ میلیون نفر در قرعه کشی ایران خودرو
بساط فاکتور سازی از طریق صدور صورت حساب‌های الکترونیکی جمع شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت جدید تخم مرغ مصوب شد + فیلم
واگذاری تعدادی از دارایی‌های دولت از طریق مزایده عمومی توسط سازمان خصوصی‌سازی
حذف چهار صفر از پول ملی؛ احیای جایگاه ریال یا تغییرات ظاهری؟
راننده‌محوری بیمه شخص ثالث چه زمان اجرایی می‌شود؟+ فیلم
مبلغ قبض مشترکان خوش مصرف برق کمتر از ۶۵ هزار تومان است
جزئیات تازه از اکتشافات میدان پازن
شناسایی واحدهای مسکن استیجاری آغاز شد/ واحدهای مسکونی سوداگران با کاهش قیمت روبرو شد+فیلم
آخرین اخبار
افزایش ۵تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت مسکن در مناطق جنوب تهران+ فیلم
نرخ تعرفه مشاوران املاک تهران مشخص شد
دولت از دوام جامعه عشایری حمایت کند
استاندارد‌های ملی صنعت خودرو اصلاح شد
الزامات جدید شهرسازی همزمان با تحولات جهانی و بحران‌های اقلیمی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴
پایانه‌های تخم گذار ساماندهی می‌شوند
محیط زیست و سکونتگاه‌های انسانی دو روی سکه‌اند
سرانه مصرف آب خانوار‌های تهرانی در نیمه نخست امسال کاهش یافت
پایان تعمیرات اساسی ۲۹ سکوی پارس جنوبی
شناسایی واحدهای مسکن استیجاری آغاز شد/ واحدهای مسکونی سوداگران با کاهش قیمت روبرو شد+فیلم
۹ هزار واحد مسکونی در جنگ ۱۲ روزه آسیب دیدند+ فیلم
جزئیات تازه از اکتشافات میدان پازن
حذف چهار صفر از پول ملی؛ احیای جایگاه ریال یا تغییرات ظاهری؟
قیمت جدید هرکیلو تخم مرغ ۷۷ هزارتومان تصویب و ابلاغ شد+ فیلم
راننده‌محوری بیمه شخص ثالث چه زمان اجرایی می‌شود؟+ فیلم
مشکل تامین نهاده در سامانه بازارگاه به زودی مرتفع می‌شود
طرح ملی سبا؛ تحولی نوین در فرهنگ مصرف بهینه انرژی در ایران
طراحی پلتفرم واردات بدون انتقال ارز
مبلغ قبض مشترکان خوش مصرف برق کمتر از ۶۵ هزار تومان است
تمامی مشاوران املاک سیاهکل اصفهانی هستند/ موج عظیم مهاجرت در پیش است
صندوق حمایت از مرغداران راه اندازی می‌شود
تدوین سند تاب آوری شهر‌ها طی ۲۰ سال آینده
سکونت ۷۷ درصد از ایرانیان در شهر‌ها / یک سوم درآمد ایرانیان صرف اجاره می‌شود
روند رو به رشد ثبت اطلاعات در سامانه املاک واسکان/ کم کاری ۴ دستگاه در اتصال به سامانه املاک واسکان
قیمت جدید تخم مرغ مصوب شد + فیلم
جزئیات هشتمین دوره قرعه کشی محصولات ایران خودرو مشخص شد/ ثبت نام ۶ میلیون نفر در قرعه کشی ایران خودرو
۷۰ تا ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور گاز است
واگذاری تعدادی از دارایی‌های دولت از طریق مزایده عمومی توسط سازمان خصوصی‌سازی
فروش بذر گندم ۲۰ درصد کاهش یافت