مرهف ابوقصره و فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه بر سر آتش‌بس جامع در تمام جبهه‌های شمال و شمال شرقی سوریه توافق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزیر دفاع سوریه، مرهف ابوقصره و فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، قسد تحت حمایت ایالات متحده، مظلوم عبدی روز سه‌شنبه بر سر آتش‌بس جامع در تمام جبهه‌های شمال و شمال شرقی سوریه توافق کردند.

وزارت دفاع دولت موقت سوریه اعلام کرد که این آتش‌بس بلافاصله لازم‌الاجرا است.

درگیری‌های اخیر بین دو طرف، سایه‌ای بر توافق امضا شده در ماه مارس بین نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها و دولت موقت سوریه برای ادغام این نیروی منطقه‌ای در نهادهای دولتی انداخته است.

هدف از این توافق هموار کردن راه برای ادغام نیروهای تحت رهبری کردها که یک چهارم سوریه را در اختیار دارند با دمشق، به همراه نهادهای حاکم کرد منطقه‌ای، بود.

ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد که ابومحمد الجولانی، رئیس جمهور موقت سوریه روز سه‌شنبه به طور جداگانه در دمشق با توماس باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه و برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده دیدار کرد.

این مذاکرات که با حضور اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، ابوقصره، وزیر دفاع و حسین السلامه، رئیس اطلاعات این کشور برگزار شد، بر تحولات اخیر در سوریه، حمایت از روند سیاسی و تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات متمرکز بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: نیروهای قسد ، تحولات سوریه
