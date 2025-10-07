شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از بی کیفیت بودن صدای رادیوهای موج FM در برخی از شهرهای غرب استان مازندران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رادیو اختراعی شگفت‌انگیز که دنیای ارتباطات را دگرگون کرده است. جعبه جادویی صدا که نقش مهمی در اطلاع‌رسانی، سرگرمی و آموزش ایفا کرده است. اما این روز‌ها ضعیف شدن سیگنال‌های رادیویی در برخی از شهر‌های غرب مازندران به صورت معضلی برای اهالی این محل شده است. با توجه به اینکه شهر‌های شمالی یکی از شهر‌های گردشگری محسوب می‌شود؛ مشکلات اهالی و گردشگران را به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با عرض سلام و خسته نباشید می‌خواستم به اطلاع برسانم متاسفانه صدای رادیو‌های دریافتی FM در غرب مازندران شهر‌های رامسر و تنکابن؛ عباس آباد؛ سلمانشهر؛ چالوس و نوشهر بسیار بی کیفیت است و صدای دریافتی اکثر رادیو‌های موج FM در شهر‌های نام برده شده واضح نیست و کیفیت مطلوب ندارد متاسفانه چندین ساله این مشکل وجود دارد در غرب مازندران رامسر تا نوشهر با اینکه چندین بار تعمیرات هم انجام دادند بازهم تغییری ایجاد نشده است متاسفانه، بیشترین مشکل هم در رادیو FM مازندران موج ۹۴.۵ ایستگاه پرقدرت رادیویی نمک آبرود چالوس غرب مازندران وجود دارد.
تقاضا داریم رادیو‌های FM غرب مازندران که از طریق فرستنده پرقدرت رادیویی FM نمک آبرود چالوس غرب مازندران دریافت میشود را تعویض کنید تا این مشکل بی کیفیت بودن برطرف شود. باتشکر

 

برچسب ها: سیگنال ضعیف ، رادیو ، سوژه خبری
نارضایتی شهروندان از بی کیفیت بودن صدای دریافتی رادیو در غرب مازندران
