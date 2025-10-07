باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: ماموران پلیس آگاهی استان در روند پیگیری‌های بی وقفه برای کشف چندین مورد کلاهبرداری در قالب معاملات مربوط به رمز ارز، متهم مورد نظر را شناسایی و در حالی که در صدد ادامه روند کلاهبرداری از شهروندان بیشتری بود دستگیر کردند.

سردار "موقوفه ئی" تصریح کرد: این کلاهبردار حرفه‌ای که با زبان بازی و فریب شمار زیادی از مردم با وعده افزایش سریع حجم سرمایه در حوزه سرمایه گذاری در رمز ارز‌ها بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و از ادامه فریبکاری و کلاهبرداری‌های وی جلوگیری شد.

منبع : نیروی انتظامی