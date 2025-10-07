به گفته مقامات تایلند ۲۲ نفر در ۱۹ استان این کشور به دلیل باران‌های شدید اخیر جان خود را از دست داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گفته مقامات تایلند در روز سه‌شنبه، ۲۲ نفر در ۱۹ استان تایلند به دلیل باران‌های شدید اخیر جان خود را از دست داده‌اند و ۳۶۹۰۰۰ نفر نیز تحت تأثیر سیل قرار گرفته‌اند.

روزنامه نیشن به نقل از اداره پیشگیری از بلایای طبیعی تایلند گزارش داد که سیل همچنان کشور را تحت تأثیر قرار داده و ۱۰۹،۴۲۶ خانوار یا ۳۶۹،۷۲۴ نفر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

هر خانوار آسیب‌دیده ۹۰۰۰ بات (۲۷۶ دلار) به عنوان بخشی از تلاش امدادی دریافت خواهد کرد.

بیشتر مرگ و میر‌ها در شهر‌های اوتاردیت و آیوتایا ثبت شده است که در هر مکان هشت مورد فوتی ثبت شده است.

بیش از ۷۹۰ دستگاه و وسیله نقلیه امدادی برای کمک به پیشگیری از سیل، واکنش اضطراری، عملیات نجات و تلاش‌های بازیابی مستقر شده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حوادث طبیعی ، سیل
خبرهای مرتبط
۸ کشته و ۱۷ مفقود در پی وقوع طوفان بوآلوی در ویتنام
طوفان در فیلیپین دستکم ۱۰ کشته بر جا گذاشت
ویتنام در پی نزدیک شدن طوفان هزاران نفر را تخلیه و فرودگاه‌ها را تعطیل کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موشک ضدناوشکن قدر-۳۸۰ ایران می‌تواند «جهنمی» برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد کند
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد
دو دهه دروغ هسته‌ای
طلای جهانی به بالاترین قیمت خود در تاریخ رسید
فعال ایتالیایی ناوگان صمود، مسلمان شد
ونزوئلا، میدان تازه نبرد سرد میان چین و آمریکا
شرط ترامپ برای ارسال «تاماهاوک» به اوکراین
هفتمین نشست «فرمت مسکو» با حضور طالبان و سایه بازگشت آمریکا به بگرام آغاز شد
نماینده پارلمان اروپا: در بازداشت اسرائیل از آب و دارو محروم بودیم
آخرین اخبار
ترکیه: هیچ گروه تروریستی نمی‌تواند جنایتی بزرگتر از نسل‌کشی اسرائیل در غزه مرتکب شود
۲۲ کشته و ۳۶۹ هزار آسیب‌دیده در سیل تایلند
حملات پهپادی یمن به ایلات در اراضی اشغالی
توافق وزیر دفاع جولانی و قسد برای آتش بس در شمال و شمال شرقی سوریه
حماس: در مذاکرات آتش‌بس غزه برای غلبه بر همه موانع تلاش می‌کنیم
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای روسیه
۲ شهید در پی حملات اسرائیل به جنوب لبنان
شهردار جدید در آلمان با جراحات شدید چاقو پیدا شد
کرملین: ترامپ همچنان خواهان حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین است
پاپ لئو در اولین سفر خارجی خود به ترکیه و لبنان می‌رود
درخواست ایران از جامعه جهانی برای کمک مالی به پناهندگان افغان
طالبان در نشست مسکو؛ موافق با نابودی داعش و مخالف با پایگاه‌های خارجی
رشد ۱۰۰ درصدی صادرات طیور ایران به افغانستان از مرز دوغارون
اعتراف هلند: اروپا هیچ مدرکی علیه روسیه درباره پهپادها ندارد
مقاومت فلسطین: اسرائیل در نابودی ما شکست خورد
توضیح قطر درباره مذاکرات شرم‌الشیخ: اسرائیل مسئول تداوم جنگ است
فعال ایتالیایی ناوگان صمود، مسلمان شد
مکرون باید انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار کند
کنگره خواستار فشار بر اسرائیل برای آزادی ۲۱ فعال آمریکایی شد
مخالفت جدی روسیه با استقرار نیروی ثالت در افغانستان
ممانعت از حضور شرکت‌های اسرائیلی در نمایشگاه هوایی دبی
نسل‌کشی در غزه؛ قتل‌عام ۶۶ هزار فلسطینی طی دو سال
هفتمین نشست «فرمت مسکو» با حضور طالبان و سایه بازگشت آمریکا به بگرام آغاز شد
اسرائیل ۱۳۱ فعال کاروان کمک‌رسانی را به اردن فرستاد
ادامه تعطیلی دولت موجب کمبود کارکنان و اخلال در فرودگاه‌های آمریکا شد
شرط ترامپ برای ارسال «تاماهاوک» به اوکراین
نخست‌وزیر کانادا امروز به کاخ سفید می‌رود
کاخ سفید اظهارات ترامپ در مورد تعدیل نیرو را تکذیب کرد
بدون سلاح و پول آمریکا، جنگ اسرائیل علیه غزه، لبنان و ایران رخ نمی‌داد
هشدار پادشاه اردن به ترامپ نسبت به تشدید تنش در کرانه باختری