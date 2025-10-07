باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گفته مقامات تایلند در روز سه‌شنبه، ۲۲ نفر در ۱۹ استان تایلند به دلیل باران‌های شدید اخیر جان خود را از دست داده‌اند و ۳۶۹۰۰۰ نفر نیز تحت تأثیر سیل قرار گرفته‌اند.

روزنامه نیشن به نقل از اداره پیشگیری از بلایای طبیعی تایلند گزارش داد که سیل همچنان کشور را تحت تأثیر قرار داده و ۱۰۹،۴۲۶ خانوار یا ۳۶۹،۷۲۴ نفر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

هر خانوار آسیب‌دیده ۹۰۰۰ بات (۲۷۶ دلار) به عنوان بخشی از تلاش امدادی دریافت خواهد کرد.

بیشتر مرگ و میر‌ها در شهر‌های اوتاردیت و آیوتایا ثبت شده است که در هر مکان هشت مورد فوتی ثبت شده است.

بیش از ۷۹۰ دستگاه و وسیله نقلیه امدادی برای کمک به پیشگیری از سیل، واکنش اضطراری، عملیات نجات و تلاش‌های بازیابی مستقر شده‌اند.

منبع: آناتولی