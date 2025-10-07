تیم فوتبال نساجی با برتری در هفته هفتم لیگ دسته اول فاصله خود با تیم دوم در جدول را افزایش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ روز دوم هفته هفتم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز سه شنبه ۱۵ مهر با انجام ۴ بازی پیگیری شد که تیم نساجی در خانه موفق شد بعثت کرمانشاه را شکست دهد و فاصله خود با سایپا در صدر جدول را افزایش دهد. نساجی در پایان هفته هفتم با ۱۷ امتیاز صدرنشین است و سایپا با ۱۲ امتیاز در رده دوم قرار دارد.
در دیگر دیدارهای امروز دو تیم آریو اسلامشهر و صنعت نفت آبادان به نتیجه تساوی رسیدند تا اسلامشهریها چهارمین تساوی خود را کسب کنند و در ۵ بازی اخیر خود موفق به کسب سه امتیاز بازی نشود. تیم مس شهر بابک هم توانست مس کرمان را از پیش رو بردارد.
نتایج دیدارهای امروز لیگ دسته اول به شرح زیر است:
* نساجی ۳ - بعثت کرمانشاه صفر
* آریو اسلامشهر صفر - صنعت نفت آبادان صفر
* مس شهر بابک یک - مس کرمان صفر
* نفت و گاز گچساران - پالایش نفت بندرعباس (در حال برگزاری)