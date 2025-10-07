باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ حامد دائمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان به مناسبت ۱۵مهر روز روستا و عشایر به خبرنگار ما گفت: روستا‌ها به عنوان مهد فرهنگ اصیل، رکن اصلی اقتصاد مقاومتی و پایگاه حفظ ارزش‌های ناب دینی و سنتی ایران اسلامی همواره نقشی بی‌بدیل در حفظ هویت ملی و اجتماعی کشور ایفا کرده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان با بیان اینکه طرح هادی یکی از طرح‌های ساماندهی ارائه خدمات به روستا نشینان شمرده می‌شود، گفت: در گیلان ۲۰۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار جمعیت وجود دارد و اولویت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه طرح هادی برای این روستا‌ها است.

وی تصریح کرد: از این مجموع روستا‌ها تاکنون برای ۲۰۴۱ روستای طرح هادی تهیه شده است.

دائمی به صدور سند روستایی اشاره و خاطر نشان کرد: از ابتدای طرح صدور اسناد مالکیت اراضی در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت

تا پایان شهریور ماه امسال، ۱۷۶ هزار و ۹۳۵ برگ سند روستایی و ۸ هزار و ۴۹ برگ سند شهری صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان اظهار داشت : روز روستا یادآور این است که تمامی بخش‌های جامعه، به ویژه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی، باید با اهتمام ویژه و برنامه‌ریزی جامع و هدفمند، شرایط را برای ارتقای سطح زندگی، افزایش رفاه و فراهم نمودن امکانات زیربنایی روستاها فراهم آورند.

وی اذعان کرد : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به عنوان نهادی انقلابی، از بدو تأسیس تاکنون با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، تخصصی و مشارکت سازنده مردم شریف روستا، همواره در راستای تأمین مسکن مقاوم و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان گام برداشته است. اجرای پروژه‌های مختلف بازسازی و نوسازی مسکن روستایی، تهیه، بازنگری و اجرای طرح های هادی و از جمله اقدامات بنیاد مسکن در استان گیلان می‌باشد.

دائمی ضمن تبریک این روز به همه فعالان عرصه روستا گفت: امیدوارم با همدلی، هم‌افزایی و مشارکت فعال مردم و مسئولان، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در جهت آبادانی پایدار روستاهای استان گیلان برداریم.