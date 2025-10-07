باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدعلی پردل ملیپوش کشورمان در مسابقات هیبال قهرمانی آسیا که از ۱۲ تا ۱۵ مهرماه در شهر امان اردن برگزار شد، موفق شد با کسب عنوان نایبقهرمانی، نخستین مدال نقره تاریخ ایران در این رقابتها را به ارمغان بیاورد.
پردل در مرحله نیمهنهایی با پیروزی مقتدرانه ۷ بر ۲ مقابل احمد الاوغیلی از کشور میزبان، به فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی در مصافی نزدیک مقابل ساتیپ گولاتی از هندوستان با نتیجه ۷ بر ۲ مغلوب شد و بر سکوی دوم آسیا ایستاد.
پردل در این دوره از مسابقات در ابتدا با نتیجه یکسان ۷ بر ۰ بصیل الفصادی و خالد الفخوری نمایندگان کشور اردن را از پیشروی برداشت. او در ادامه ۷ بر ۲ رضا مهدبن حسن دیگر نماینده کشور میزبان را شکست داد و ۷ بر ۳ نماینده کشور عراق را از پیشرو برداشت و به جمع هشت نفر برتر راه پیدا کرد. پردل در این مرحله د. دامدینجاتز از مغولستان را ۷ بر ۳ مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید.
نماینده هی بال کشورمان در جمع چهار نفر پایانی احمد الاوقیلی از کشور میزبان را با نتیجه ۷ بر۲ شکست داد و سزاوارانه راهی دیدار فینال شد، اما در دیدار نهایی موفق نشد حریف هندی را از پیش روی بردارد و به مدال نقره این دوره از مسابقات بسنده کرد.
منبع: ایرنا