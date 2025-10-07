باشگاه خبرنگاران جوان - اعتماد شهروندان آمریکایی به رسانههای جمعی به پایینترین حد تاریخی خود رسیده است؛ بهطوریکه کمتر از سه نفر از هر ده نفر اکنون به انصاف رسانههای خبری اطمینان دارند.
در نظرسنجی انجامشده در ماه سپتامبر از میان هزار بزرگسال آمریکایی، تنها ۲۸ درصد گفتند به میزان «زیاد» یا «نسبتاً زیاد» به مطبوعات، تلویزیون و رادیو اعتماد دارند — رقمی که نسبت به ۳۱ درصد در سال گذشته، ۴۰ درصد پنج سال پیش و نزدیک به ۷۰ درصدِ دهه ۱۹۷۰، کاهشیافته است.
در مقابل، ۳۶ درصد اظهار داشتند که «اعتماد چندانی» ندارند و ۳۴ درصد گفتند «هیچ اعتمادی» به رسانهها ندارند.
برای نخستینبار، سطح اعتماد جمهوریخواهان به رسانهها به کمتر از ده درصد سقوط کرده است؛ تنها ۸ درصد از آنان گفتهاند که به رسانهها اعتماد دارند. در مقابل، ۵۱ درصد از دموکراتها گفتهاند که گزارشهای رسانهای را قابلاعتماد میدانند.
به گفته تحلیلگران، رابطه پرتنش رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، با مطبوعات در تعمیق این شکافها نقش داشته است.
پژوهشی از مدرسه کندی دانشگاه هاروارد نشان داد که ۱۰۰ روز نخست ریاستجمهوری ترامپ با پوشش رسانهای عمدتاً منفی روبهرو بوده است. همچنین، مرکز پژوهشی مدیا ریسرچ سنتر، تخمین زده است که بیش از ۹۰ درصد گزارشهای خبری عصرگاهی درباره ترامپ در شبکههایایبیسی، انبیسی و سیبیاس محتوایی منفی داشتهاند.
در صدمین روز از دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ در سال جاری، دولت او بیانیهای با عنوان «۱۰۰ روز دروغپردازی» منتشر کرد و در آن، رسانههای اصلی را به پخش «سیل بیوقفهای از دروغها و فریبها» متهم کرد.
در این بیانیه فهرستی از ۴۸ گزارش خبری که دولت آنها را نادرست میدانست، درج شده بود.
در ماههای اخیر تأثیر ترامپ بر چشمانداز رسانهای ایالات متحده بسیار گسترده بوده است. او همچنین به برنامههای تلویزیونی و شبکههای خبری حمله کرده و علیه آنان شکایات میلیاردی تنظیم کرده است.
علاوه بر این دولت آمریکا محدودیتهای عجیبوغریبی برای حضور رسانهها در حلقه نزدیک به رئیسجمهور و همچنین برای حضور در پنتاگون، وزارت جنگ این کشور، اعمال کرده است.
اخیراً کاخ سفید عنوان کرده است که سازمانهای خبری باید موافقت کنند اطلاعاتی از ارتش و وزارت جنگ که دولت تأیید نکرده است را فاش نکنند.
پیشتر نیز وزیر جنگ آمریکا پیت هگست دستورالعملهایی صادر کرد که بر اساس آن، خبرنگاران موظف شدند در بیشتر بخشهای ساختمان پنتاگون با همراهی یک مسئول رسمی حضور داشته باشند. این مقررات که گفته شد «فوراً لازمالاجرا» هستند، حضور خبرنگاران دارای کارت شناسایی معتبر را در اغلب بخشهای مقر وزارت جنگ در آرلینگتونِ ویرجینیا، ممنوع میکرد.
افزون بر این، دولت ترامپ با بهادادن به چهرههای راستگرای افراطی در میان خبرنگاران کاخ سفید و اعمال فشار برای محدودکردن یا تعطیلی رسانههای دارای بودجه فدرال، مسیر ساکت کردن صداهای منتقد را دنبال کرده است.
فارغ از قطببندیهای حزبی که دولت سعی در اعمال آن دارد، تحولات ساختاری نیز به فرسایش رسانههای سنتی آمریکا نیز دامن زده است. گزارشی از مؤسسه رویترز در ماه ژوئن نشان داد که پادکستها و چتباتهای هوش مصنوعی نقش فزایندهای در انتشار اخبار ایفا میکنند و بیش از نیمی از آمریکاییهای زیر ۳۵ سال، شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای ویدئویی را بهعنوان منابع اصلی خبر خود برگزیدهاند.
منبع: فارس