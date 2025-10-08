ایرج افشار، نامی که با فرهنگ ایران زنده است

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سهشنبه شب در مراسم نکوداشت یکصدمین سالگرد تولد استاد ایرج افشار، نویسنده و ایرانشناس یزدی به ویژگیهای بارز این استاد برجسته اشاره کرد و جدیت، دلسوزی، تسلط بینظیر بر تاریخ معاصر ایران و سخاوت علمی را از برجستهترین خصایص او دانست.
به گفته وی استاد افشار که بیش از ۱۵ سال از درگذشتش میگذرد، هنوز هم آثار علمیاش بهروز و قابل استفاده هستند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که استاد افشار همواره با سخاوت و گشادهرویی دانش و تجربههای خود را در اختیار دیگران قرار میداد و هر کسی که به در خانه او مراجعه میکرد، پاسخ سوالات خود را بهراحتی دریافت میکرد.
استاندار یزد، محمدرضا بابایی نیز با تاکید بر اهمیت تجلیل از بزرگان فرهنگی کشور گفت: برگزاری چنین برنامههایی فرصت مغتنمی برای معرفی ظرفیتهای علمی و فرهنگی استان به نسل جوان است.
وی با اشاره به آثار و مقالات بیشمار استاد افشار افزود که این شخصیت برجسته، همچون چندین دانشمند بهطور همزمان برای فرهنگ و دانش ایران خدمت کرده است.
علی اشرف صادقی، زبانشناس برجسته نیز در این مراسم به بهرهگیری استاد افشار از تمامی لحظات زندگیاش برای پیشبرد علم اشاره کرد و فعالیتهای گسترده او در زمینه ایرانشناسی را ستود.
وی استاد افشار را انسانی پرتوان خواند که نقش بیبدیلی در تاسیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران داشته و مجموعهای گسترده از منابع و متون تاریخی را برای ارتقای فرهنگ ایران فراهم آورده است.
وی همچنین با یادآوری انتشار بیش از پنجاه جلد مجله توسط استاد افشار و نقش وی در برگزاری سمینارها و کنگرههای متعدد علمی، بر اراده و پشتکار بینظیر او تاکید کرد.
برنامههای متنوع این مراسم شامل برگزاری پنل علمی، رونمایی از سند هویتی و تمبر اختصاصی استاد ایرج افشار و اجرای موسیقی سنتی بود.
مراسم نکوداشت یکصدمین سالگرد تولد استاد ایرج افشار، ایرانشناس، کتابشناس و پژوهشگر برجسته فرهنگ و تمدن با حضور جمع کثیری از علاقهمندان به فرهنگ و تاریخ از استان یزد و دیگر نقاط کشور برگزار شد.
ایرج افشار پژوهشگر فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی، ایران شناس، کتاب شناس، نسخه پژوه، نویسنده و استاد دانشگاه شانزدهم مهر ۱۳۰۴ متولد شد و هجدهم اسفند ۱۳۸۹ درگذشت.