باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - افزایش تردد خودروهای بی پلاک نهتنها امنیت تردد در معابر را به خطر انداخته، بلکه چالشهای اجتماعی و مدیریتی متعددی را نیز به همراه داشته است.
مدیرکل دفتر فنی و حملونقل و ترافیک استانداری لرستان از روند افزایشی تردد خودروهای بدون پلاک و با پلاک مخدوش در استان خبر داد و این وضعیت را نگرانکننده دانست.
وی افزود: این خودروها عامل مهمی در تصادفات به شمار میروند و ضرورت دارد کنترل بیشتری روی تردد این خودروها اعمال شود.
در شهری مانند خرمآباد، حضور خودروهای بدون پلاک یا با پلاکهای مخدوش در خیابانها و میادین اصلی افزایش یافته است. این خودروها گاهی با سرعت بالا، خلاف جهت یا بدون رعایت قوانین رانندگی حرکت میکنند که تهدیدی جدی برای امنیت عمومی محسوب میشود.
برخورد قاطع با متخلفان
بر اساس قانون، تردد وسایل نقلیه بدون پلاک یا با پلاک مخدوش جرم محسوب میشود.
فرمانده انتظامی استان لرستان تأکید کرده است که پلاک مهمترین مشخصه شناسایی وسیله نقلیه است و تردد چنین خودروهایی در سطح معابر جرم است.
وی افزود که برخورد با متخلفان شامل توقیف خودرو و معرفی به مراجع قضائی خواهد بود.
در سطح ملی نیز، جانشین فرمانده فراجا از پیشنهاد مجازاتهای جدیتر برای متخلفان خودروهای فاقد پلاک یا با پلاک مخدوش خبر داده است. این مجازاتها شامل حبس از شش ماه تا یک سال میشود تا از ارتکاب جرایم مرکب پیشگیری شود.
خودروهای بی پلاک ریلی برای قطار فعالیتهای غیرقانونی
یکی از دلایل اصلی افزایش خودروهای بدون پلاک، استفاده از این وسایل نقلیه برای فعالیتهای غیرقانونی مانند سرقت، قاچاق، یا حمل و نقل مواد مخدر است. این امر موجب میشود که مالکان تمایلی به ثبت رسمی و دریافت پلاک برای خودروهای خود نداشته باشند.
از سوی دیگر، نبود نظارت کافی و ضعف در اجرای قوانین موجب شده است که این خودروها بدون هیچگونه هراسی در معابر عمومی تردد کنند. این وضعیت باعث کاهش اعتماد عمومی به سیستم حملونقل و احساس ناامنی در شهروندان شده است.
جولان خودروهای فاقد پلاک در لرستان، بهویژه در خرمآباد، یک بحران چندوجهی است که نیازمند اقدام فوری و هماهنگ از سوی نهادهای مختلف است. با اتخاذ رویکردهای جامع و همکاری بینبخشی، میتوان به کاهش این معضل و ارتقای امنیت و آرامش در معابر شهری دست یافت.