دو موضوع وجود دارد که باعث کاهش جمعیت در روستاها شده است + فیلم

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی در مورد کاهش جمعیت روستاها نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد قاسمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در خصوص کاهش جمعیت روستاها توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
