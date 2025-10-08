باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروز تحصیلات تکمیلی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. بطوریکه افراد به واسطه این مدرک شانس موفقیت شغلی، گسترش دانش تخصصی و رشد مهارتی خود را افزایش می‌دهند. اهمیت تحصیلات تکمیلی دیگر تنها محدود به دریافت یک مدرک دانشگاهی نیست؛ بلکه نقش کلیدی در بهبود مهارت‌ها، شناخت عمیق‌تر مسائل تخصصی و انطباق با تغییرات سریع دنیای کاری کاملاً دارد. اما مدتی است که دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد‌های بین‌الملل قشم و کیش از تاخیر در صدور مدرک خوذ ابراز نارضایتی کردند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به شرح این ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام ما جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۱ دانشگاه پیام نور در واحد‌های بین‌الملل قشم و کیش هستیم. با وجود طی کامل مراحل آموزشی و قانونی، پرداخت شهریه‌ها و دفاع از پایان‌نامه‌ها، تاکنون مدارک تحصیلی ما صادر نشده است. این مشکل بیش از ۲ هزار دانشجو را تحت تأثیر قرار داده و موجب بلاتکلیفی شدید در زمینه‌های شغلی، تحصیلی و زندگی شخصی شده است. برخی از ما حتی در مقاطع بالاتر پذیرفته شده‌ایم، اما به دلیل عدم صدور مدرک کارشناسی ارشد، از ادامه تحصیل و اشتغال بازمانده‌ایم. با توجه به اهمیت موضوع، خواهشمندیم در صورت امکان این مشکل ما را پوشش دهید تا توجه مسئولان جلب شده و پیگیری ویژه‌ای انجام شود. با سپاس

