ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال از قصدش برای ادامه حضور در فوتبال برای چند سال دیگر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریستیانو رونالدو در مراسمی که فدراسیون فوتبال پرتغال برایش گرفت، شرکت و جایزه «پرستیژ گلوب» را به دلیل دستاورد‌های ورزشی‌اش دریافت کرد.

این ستاره تمام‌نشاندنی پس از دریافت این جایزه گفت: چند جایزه در خانه دارم، اما باید بگویم که این یکی خاص و زیباست. خوب! چه بگویم؟ فکر می‌کنم همه چیز قبلا گفته شده است. باید اعتراف کنم که امروز بعدازظهر پشت میز نشسته بودم و فکر می‌کردم چه بگویم. به خودم می‌گفتم: «جایزه پرستیژ چیست؟» فکر می‌کردم شاید این جایزه به پایان دوران فوتبالم مربوط باشد. کمی استرس داشتم و به خودم گفتم: «نه، نمی‌تواند اینطور باشد.» سردرگم شدم و کمی اطلاعات به دست آوردم و این به من کمک کرد. این جایزه برای من مایه مباهات و افتخار زیادی است. این جام را پایان دوران فوتبالم نمی‌بینم بلکه ادامه همه چیز‌هایی است که در طول دوران حرفه‌ای‌ام انجام داده‌ام.

او ادامه داد: ۲۲ سال برای تیم ملی بازی کرده‌ام. فکر می‌کنم این نشان‌دهنده عشق من به پوشیدن پیراهن تیم ملی، کسب عناوین و بازی برای تیم ملی است. همیشه می‌گویم که اگر می‌توانستم، فقط برای تیم ملی بازی می‌کردم. برای هیچ تیم دیگری بازی نمی‌کردم، چون بازی برای تیم ملی اوج زندگی یک بازیکن فوتبال است. به همین دلیل هنوز اینجا هستم. می‌خواهم از همه شما تشکر کنم. من با نسل‌های مختلفی در تیم ملی بازی کرده‌ام. اینجا بازیکنان قدیمی مثل روی، پپه، خورخه آندراده، بتو، کوارسما و ... را می‌بینم. وقتی آنها را می‌بینم، می‌گویم: «من هنوز اینجا هستم.» می‌دانم که شاید از دیدنم در این مراسم‌ها خسته شده‌اید.

رونالدو در ادامه صحبت هایش عنوان کرد: فکر می‌کنم هنوز چیز‌های زیادی برای تیم ملی و فوتبال دارم. می‌خواهم چند سال دیگر -، اما نه خیلی طولانی - بازی کنم. از همه هم‌تیمی‌هایم به خاطر چیز‌هایی که از آنها یاد گرفتم، حتی از این نسل جوان، تشکر می‌کنم. برایم افتخار است که با شما هستم.

او در پایان گفت: هدف ما پیروزشدن در دو بازی آینده و صعود به جام جهانی است. جام جهانی نزدیک است. باید فقط به حال فکر کنیم و روی آینده تمرکز داشته باشیم. این یک رویا خواهد بود؛ اما قدم به قدم. به همه برندگان، به ورزش زنان که پیشرفت زیادی داشته‌اند، به رئیس مراسم و همه شما تبریک می‌گویم. فکر می‌کنم همین کافی است.

گرچه این ستاره پرتغالی ۴۰ سال دارد ولی همچنان آماده و سرحال است؛ به طوری که هم با پیراهن تیم ملی کشورش و هم با پیراهن النصر بازی‌های درخشانی را به نمایش می‌گذارد که نشان از آمادگی بدنی بسیار بالای او دارد.