ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال از قصدش برای ادامه حضور در فوتبال برای چند سال دیگر خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - کریستیانو رونالدو در مراسمی که فدراسیون فوتبال پرتغال برایش گرفت، شرکت و جایزه «پرستیژ گلوب» را به دلیل دستاورد‌های ورزشی‌اش دریافت کرد.

این ستاره تمام‌نشاندنی پس از دریافت این جایزه گفت: چند جایزه در خانه دارم، اما باید بگویم که این یکی خاص و زیباست. خوب! چه بگویم؟ فکر می‌کنم همه چیز قبلا گفته شده است. باید اعتراف کنم که امروز بعدازظهر پشت میز نشسته بودم و فکر می‌کردم چه بگویم. به خودم می‌گفتم: «جایزه پرستیژ چیست؟» فکر می‌کردم شاید این جایزه به پایان دوران فوتبالم مربوط باشد. کمی استرس داشتم و به خودم گفتم: «نه، نمی‌تواند اینطور باشد.» سردرگم شدم و کمی اطلاعات به دست آوردم و این به من کمک کرد. این جایزه برای من مایه مباهات و افتخار زیادی است. این جام را پایان دوران فوتبالم نمی‌بینم بلکه ادامه همه چیز‌هایی است که در طول دوران حرفه‌ای‌ام انجام داده‌ام.

او ادامه داد: ۲۲ سال برای تیم ملی بازی کرده‌ام. فکر می‌کنم این نشان‌دهنده عشق من به پوشیدن پیراهن تیم ملی، کسب عناوین و بازی برای تیم ملی است. همیشه می‌گویم که اگر می‌توانستم، فقط برای تیم ملی بازی می‌کردم. برای هیچ تیم دیگری بازی نمی‌کردم، چون بازی برای تیم ملی اوج زندگی یک بازیکن فوتبال است. به همین دلیل هنوز اینجا هستم. می‌خواهم از همه شما تشکر کنم. من با نسل‌های مختلفی در تیم ملی بازی کرده‌ام. اینجا بازیکنان قدیمی مثل روی، پپه، خورخه آندراده، بتو، کوارسما و ... را می‌بینم. وقتی آنها را می‌بینم، می‌گویم: «من هنوز اینجا هستم.» می‌دانم که شاید از دیدنم در این مراسم‌ها خسته شده‌اید.

رونالدو در ادامه صحبت هایش عنوان کرد: فکر می‌کنم هنوز چیز‌های زیادی برای تیم ملی و فوتبال دارم. می‌خواهم چند سال دیگر -، اما نه خیلی طولانی - بازی کنم. از همه هم‌تیمی‌هایم به خاطر چیز‌هایی که از آنها یاد گرفتم، حتی از این نسل جوان، تشکر می‌کنم. برایم افتخار است که با شما هستم.

او در پایان گفت: هدف ما پیروزشدن در دو بازی آینده و صعود به جام جهانی است. جام جهانی نزدیک است. باید فقط به حال فکر کنیم و روی آینده تمرکز داشته باشیم. این یک رویا خواهد بود؛ اما قدم به قدم. به همه برندگان، به ورزش زنان که پیشرفت زیادی داشته‌اند، به رئیس مراسم و همه شما تبریک می‌گویم. فکر می‌کنم همین کافی است.

گرچه این ستاره پرتغالی ۴۰ سال دارد ولی همچنان آماده و سرحال است؛ به طوری که هم با پیراهن تیم ملی کشورش و هم با پیراهن النصر بازی‌های درخشانی را به نمایش می‌گذارد که نشان از آمادگی بدنی بسیار بالای او دارد.

برچسب ها: کریستیانو رونالدو ، توپ طلا ، ستاره پرتغالی
خبرهای مرتبط
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
واکنش کریستیانو رونالدو به قهرمانی در لیگ عربستان
تور جهانی توپ طلای دمبله!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۱
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۰:۴۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
کریس خستگی ناپذیر و همیشه دوست داشتنی
۱
۷
پاسخ دادن
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
آخرین اخبار
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
درخواست باشگاه پرسپولیس از تیم ملی ازبکستان؛ ارونوف بازی با اروگوئه را از دست داد؟
پیش‌بینی زلاتان برای جام جهانی: آنچلوتی می‌تواند برزیل را قهرمان کند
ورزشکار کازرونی نخستین مدال آسیایی تاریخ ایران در رشته هی‌بال را کسب کرد
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و زیر ۲۳ سال اعلام شد
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
اسبقیان: اگر ببینیم باشگاهی تخلف می‌کند حتما ورود خواهیم کرد
دبیر: سرداران و شهدای بزرگ ما کشتی‌گیر بودند/ کار فرهنگی مکمل کار فنی و قهرمانی است
مشایخی: تیم جوان و باانگیزه‌ای داریم/ طبیعت هفته به هفته بهتر خواهد شد
نارضایتی کاپیتان یونایتد از ترکیب آموریم
دوئل تیم‌های مدعی برای قهرمانی در مسابقات دستجات آزاد رولبال آقایان
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
حدادی: شرایط دوومیدانی‌کاران ایران در کشور‌های اسلامی سخت‌تر است
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم
متاسفانه تغییرات زیاد در کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است/ سبک آلمانی هاشمیان در ایران جواب نمی‌دهد
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است