باشگاه خبرنگاران جوان - ایلیا صالحی‌پور وزنه‌بردار دسته ۸۸ کیلوگرم ایران بعد از نمایش خوب در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ فورده اظهار داشت: سطح مسابقات خوب بود. با توجه به آسیب‌دیدگی که از ناحیه مچ داشتم توانستم خودم را سریع جمع و جور کنم و با تمرینات پرفشاری که زیر نظر کادرفنی انجام دادم توانستم خودم را برسانم.

وی ادامه داد: در حرکت دو ضرب می‌توانستم مدال بگیرم ولی با توجه به فاصله‌ای که میان وزنه زدن افتاد و اتفاقات خوبی که در جدول برایم رقم خورد کمی ۲۰۲ کیلوگرم را دست کم گرفتم. کمی هم بدنم یاری نکردم.

صالحی‌پور گفت: ان‌شاالله در مسابقات بعدی و کشور‌های اسلامی جبران می‌کنم. به جرات می‌گویم که این مسابقات خیلی برایم تجربه شد که دیگر بی‌دلیل وزنه را نیندازم و قول مدال در رقابت‌های بعدی را به مردم می‌دهم.

او در پایان گفت: تمرینات را به خوبی انجام می‌دهم و بهترین وزنه‌ها را می‌زنم. درنگ نمی‌کنم و تمرینات را پرقدرت ادامه می‌دهم و حقم را می‌گیرم.